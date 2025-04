El grupo de Luis Oliver empieza a realizar los primeros pagos a los trabajadores del Badajoz

Manuel García Badajoz Viernes, 18 de febrero 2022, 12:50 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

El grupo Lanuspe SL, con Luis Oliver al frente, se ha hecho con las riendas del Badajoz a nivel de gestión y apenas unas horas después de contar con los poderes notariales por parte de Iván Parra, hijo de Joaquín y presidente de la entidad, ya ha movido ficha. Los nuevos gestores han realizado el primer pago en concepto de nóminas desde que anunciaron su desembarco en la nave blanquinegra. Ha sido el abono correspondiente al mes de febrero, lo cual permitirá aliviar la situación de muchos trabajadores que arrastraban varios meses sin percibir sus sueldos.

En concreto, a lo largo de la mañana han empezado a recibir los ingresos los trabajadores del club, el staff técnico, así como los integrantes del conjunto femenino y de las categorías inferiores. No así a la plantilla del primer equipo, que ya dijo Luis Oliver en una entrevista concedida a MisterChip que no sería prioritario ponerlos al día, al tener asegurados los cobros por parte del fondo de garantía de la AFE y RFEF, y ser más urgente regularizar la situación del resto de personas que están sosteniendo al club (que además no tienen ese amparo) y que estaban en una situación crítica.

A lo largo de la mañana de este viernes aún no se habían hecho efectivas en su totalidad, por demoras habituales relacionadas con las entidades bancarias, pero el goteo se fue produciendo durante el día.

Bicefalía

Luis Oliver y sus socios tendrán potestad para administrar el Badajoz, controlando el funcionamiento interno del mismo, lo cual implica también, por ejemplo, la posibilidad de solicitar préstamos a entidades bancarias y formalizar acuerdos con empresas. En conclusión, el Badajoz se verá abocado a una especie de bicefalia con Joaquín Parra como propietario en la sombra y Luis Oliver como gestor, una combinación que cuenta con el rotundo rechazo de un amplio porcentaje de los aficionados, así como del cuerpo técnico y la plantilla, sectores que se han manifestado abiertamente al respecto.