La Grada 1905 amenaza con no ir a los partidos del Badajoz

Las aguas siguen revueltas por el Nuevo Vivero. La afición se mantiene alerta en todo lo que acontece en el día a día del club y el frente abierto contra el supuesto grupo que quiere entrar en el Badajoz se recrudece. Los últimos movimientos de Lanuspe SL han acrecentado aún más la crispación entre la masa social blanquinegra. La Grada 1905 da otro paso al frente y reclama a esta sociedad en la que están detrás Oliver y Zulategui que cumpla con los pagos atrasados de toda la plantilla y personal de la entidad pacense. «Exigimos que, con carácter inmediato, se pongan al día las nóminas de todos y cada uno de los jugadores y demás empleados del club para poder terminar con la incertidumbre que rodea desde hace mucho tiempo a tantas familias», solicita en un comunicado.

La destitución de Dupi y Óscar Cano no ha sentado nada bien entre la familia blanquinegra y menos por esa forma de actuar llena de oscurantismo. El sector de animación blanquinegro se mantiene firme en sus reivindicaciones en su objetivo de velar por el Badajoz y pide a los nuevos inversores que den la cara. «Es obligado que la supuesta nueva propiedad se presente públicamente y nos exponga su proyecto a toda la afición blanquinegra. No se puede pedir apoyo sin transparencia y seriedad». La Grada 1905 va más allá y amenaza con no acudir a los partidos del Badajoz de no cumplirse esos dos requisitos. «A partir del próximo encuentro en casa cesaremos en nuestra principal función: la animación. Apoyaremos incondicionalmente a los jugadores y animaremos desde fuera del estadio, pero no estaremos presentes dentro del Nuevo Vivero», continúa la nota, que concluye animando a todos los aficionados a secundar esta medida.

Los nuevos gestores desembarcaron en el Nuevo Vivero el martes y la primera decisión que tomaron fue prescindir de Dupi y Óscar Cano. Todo bajo el consentimiento de Iván Parra, que como presidente del consejo de administración de la SAD debe autorizar con su firma cualquier actuación administrativa. Como el acuerdo para el traspaso del derecho sobre las acciones solo es verbal y todavía no cuentan con el poder notarial, el Badajoz funciona de este modo con una especie de bicefalia entre la familia Parra y el grupo de Oliver. Una situación que genera aún más incertidumbre y que inquieta a todos los sectores blanquinegros.

Horas después se anunciaba la llegada de Isaac Jové, todo un desconocido y con escaso recorrido en los banquillos. Su último destino fue el Veraguas panameño, gestionado precisamente por Oliver y Zulategui en una etapa marcada por los impagos y del que se desvinculó en diciembre. Nacido en Barcelona, pero afincado en Cartagena, el nuevo técnico del Badajoz se desmarcó de la sociedad y sostuvo durante su presentación que «no tengo nada que ver absolutamente con ellos». Su curriculum se completa con su paso por el Amora de la Tercera portuguesa, el Niki Volos de la Segunda griega y el Algar de la Preferente murciana. Entre medias tuvo que renunciar al puesto de segundo entrenador del Cartagena B por la presión de la afición debido a su pasado en el Murcia.

La masa social del Badajoz no tardó en cargar las tintas en contra de su incorporación. Pero el calendario da cierto respiro tanto a los gestores como a Jové. El equipo blanquinegro tiene ahora dos partidos seguidos fuera de casa y no volverá a jugar en el Nuevo Vivero hasta el domingo de carnaval ante el Zamora.

