Gorka: «Lo que he vivido aquí no lo había vivido antes, soy feliz»

Gorka Santamaría apareció este viernes casi por sorpresa en la sala de prensa del Nuevo Vivero. No estaba anunciada su comparecencia, pero es que no ... se trata de un fichaje convencional. Su llegada no responde al habitual protocolo de arduas negociaciones entre clubes y representantes que tensan la cuerda inclinándola hacia sus intereses.

Ha sido la culminación de una añoranza recíproca tras el periplo de un miembro de la familia fuera de su hogar durante unos meses por los vericuetos de la vida. Era el momento de volver a casa. «Lo que he vivido aquí no lo he vivido antes, he sido y soy feliz», no existía manifestación más sincera para justificar su incorporación y las facilidades que ha dado desde que se iniciaron los contactos con Guzmán Casaseca, en los que había poco que decirse, porque todo se intuía y era notorio sin ser explícito. «Fue bastante rodado, luego los trámites han sido más largos de lo que me habría gustado, pero quería venir, el club me quería y se ha hecho».

No es ningún secreto que procede de un Deportivo de la Coruña en el que gozaba de unas condiciones contractuales superiores y que contaba con propuestas encima de la mesa mucho más suculentas que las ofrecidas por la entidad pacense, pero el ariete vasco ni pestañea al referirse a esta cuestión. «Para mí no es lo más importante, lo que me da este club en cuanto a cariño no tiene precio; no soy un jugador que se mida por el dinero, y menos cuando considero que estoy en mi casa. Mi familia está por delante de eso».

Desde el punto de vista deportivo, la falta de minutos en el conjunto gallego ha sido el principal detonante, pero cuando el corazón manda, el resto de razones pasan a un segundo plano. Y ese pellizco fue mucho más intenso el pasado 6 de diciembre cuando atravesó un vórtice emocional al sentirse el forastero más anfitrión cuando visitó el feudo blanquinegro con el Depor. «Nada más terminar escuchaba a los aficionados coreando mi nombre, la gente se hacía fotos conmigo y percibí todo ese cariño».

A estas alturas no necesita reivindicarse, porque sus credenciales son sobradamente conocidas, pero sí admite que tiene clavada la espinita de una primera vuelta con poco protagonismo, con solo dos titularidades, menos de 340 minutos en 17 partidos y ningún gol. «Quiero coger otra vez sensaciones de competición, sentirme otra vez jugador, he tenido pocas oportunidades allí, quiero volver a disfrutar y a sentirme importante para mi equipo». Una pólvora que además le urge al Badajoz, con números ofensivos bastante pobres hasta la fecha. Una operación redonda para ambas partes. «En esa posición estamos más cojos porque el único delantero puro es Francis. Soy un tío de área como él y venimos haciendo goles en las anteriores temporadas». La garra, el coraje y la entrega están aseguradas, «como ya sabéis», arguyó con una sonrisa de complicidad. Su rictus se tornó más serio cuando salió a la palestra la relación con las altas esferas del club el pasado curso tras liderar las reivindicaciones del vestuario ante los impagos, que le pasaron factura forzando su marcha en verano. «Yo habría seguido, pero la propiedad no me quería, ni a mí ni al resto de capitanes. Los que están ahora al mando no son las mismas personas, tienen más seriedad y eso es lo que me ha hecho tomar esta decisión». De lo cual se desprende que la huella de Lanuspe en la entidad se va difuminando de manera efectiva.

Y el 'redebut' podría (y todo apunta a que así será) darse este domingo ante el Talavera (18.00 horas) cobijado por sus seguidores, ya que asegura que pese a cierta inactividad liguera, físicamente se encuentra a punto. Ya el jueves completó la primera sesión junto al resto de sus compañeros y José María Salmerón le espera como agua de mayo. «Estará y esperamos que pueda aportar».

«Es un delantero contrastado»

El técnico almeriense se aprovisiona con nueve de garantías que dará alternativas y competencia en una demarcación muy desprovista de recursos. «Es un delantero contrastado que trabaja mucho, con olfato, movilidad y que aporta continuidad en el juego». Y además de sus dotes futbolísticas, su calado en la grada y en el seno del grupo también le avalan. «Es muy querido en la ciudad, es un revulsivo». Y agradece su implicación, «porque él ha querido venir en todo momento, lo ha puesto fácil. Es un punto a su favor el cariño que le tiene al Badajoz».