Gorka Santamaría marca el estreno de año en el Nuevo Vivero

Gorka Santamaría acapara todos los focos en el estreno del nuevo año en el Nuevo Vivero. El regreso del delantero vasco pone esa dosis ... de ilusión de la que tanto anda necesitada toda la familia del Badajoz. Ha sido la gran noticia de la semana y el ejemplo claro de que algo de romanticismo queda en el mundo del fútbol. Algo parecido a Lucas Pérez con el Deportivo, precisamente por quien le dieron de baja para hacerle hueco.

Gorka Santamaría vuelve en el momento justo en todos los sentidos. Por la necesidad de gol que tiene el equipo, la falta de efectivos por las bajas, la oportunidad de coger la ola buena para poner distancias con la zona peligrosa y como reclamo para una afición desgastada. «Es un delantero muy contrastado, que trabaja mucho, tiene olfato de gol, movilidad, da continuidad al juego y encima es muy querido aquí en la ciudad», decía del león blanquinegro Salmerón durante su comparecencia del viernes.

El técnico del Badajoz sigue teniendo la baja de Borja García por lesión, a la que se une para las próximas cuatro o cinco semanas la del canterano Edu Sánchez y el sancionado Adilson. Por su parte, recupera a Mariano Gómez y Mancuso y llegará muy justo Raúl Palma tras incorporarse al grupo en la sesión del jueves. De nuevo, Salmerón tendrá que improvisar un lateral izquierdo que había conseguido tapar con la prometedora irrupción del juvenil Edu Sánchez en una línea defensiva en la que también deberá buscar alternativas al puesto de central. Cordero y Pérez Acuña se presentan como las opciones para cubrir esos huecos. En el medio vuelve Mancuso que compartirá el eje con la otra incorporación invernal Buyla. La ausencia de Adilson en el extremo izquierdo es otra de las papeletas que tiene el preparador almeriense. Llenar el vacío de uno de los futbolistas más en forma y desequilibrantes en el Badajoz, además de ese punto goleador no visto hasta ahora, no es tarea fácil. Las variantes pasan por Zelu o Calderón. Arriba, David Soto y Ferrón liderarán la punta de lanza del conjunto pacense a la espera del ‘redebut’ de Gorka Santamaría.

Pero esta vuelta del hijo pródigo no puede desviar la atención del equipo en lo puramente importante que es el partido ante el Talavera. Un choque trampa por lo que engaña la clasificación. Sí, el cuadro cerámico es penúltimo pero encadena siete jornadas consecutivas sin perder y las seis últimas con su portería a cero. Todo un desafío para un ataque blanquinegro que ha evidenciado en este primer tramo su falta de pegada y que es de los menos goleadores del grupo. Y ahí, para mejorar las cifras realizadoras, entra en escena el flamante fichaje blanquinegro. «Va a ser un partido muy difícil. Aquí no se gana con el escudo, sino con el trabajo. Cualquiera te puede ganar», avisa Salmerón.

El Talavera, siete partidos sin perder y seis con su portería a cero

La trayectoria del Talavera es ascendente y tras un pésimo arranque en el que parecía carne de descenso ya se ha colocado a tres puntos de la salvación y está a seis del Badajoz. Desde la llegada de Pedro Díaz al banquillo en lugar de Rubén Gala, el equipo manchego ha sufrido una transformación radical. Con el nuevo técnico solo ha perdido sus dos primeros partidos ante Córdoba (3-0) y Alcorcón (0-2). A partir de ahí ha ganado en Salamanca (1-2), San Sebastián de los Reyes (0-2), Celta B (1-0) y el pasado domingo al Ceuta (2-0) y empatado sin goles en casa con el Linense y San Fernando y en Valdebebas frente al Real Madrid Castilla. Acumula sus últimos seis partidos sin encajar un gol. «Es un equipo muy serio defensivamente, muy generoso a la hora de trabajar en aspectos defensivos y arriba están haciendo mucho daño. Se está conviritiendo en un equipo muy solidario, que está trabajando muy bien y es muy difícil de ganar». El Talavera solo había sumado un punto en las primeras once jornadas, ante el Mérida en El Pardo (1-1) en el partido aplazado de la segunda jornada debido a que el club cerámico fue reclutado con la competición en marcha por la desinscripción del DUX. «El comienzo del Talavera es normal porque estaba para Segunda Federación y de repente se encuentran en Primera Federación, todo ese proceso de cambios le costó empezar», explica Salmerón.

BADAJOZ-TALAVERA CD BADAJOZ Kike Royo; José Mas, Mariano Gómez, Pérez Acuña, Cordero; Zelu o Calderón, Mancuso, Buyla, Alfaro; David Soto y Francis Ferrón.

CF TALAVERA Biel Ribas; Parra, Dani Ramos, Josete, Brau, Javi Bueno, Lassina, Reguera, Edu Gallardo, Escudero y Souleyman.

ÁRBITRO Camacho Garrote (andaluz).

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 18.00 horas.

El Badajoz busca enganchar esa racha que tanto se le resiste con su segunda victoria consecutiva y teniendo en cuenta que la siguiente jornada repite en el Nuevo Vivero ante el Alcorcón. «Lo ideal sería tener una regularidad. La estamos teniendo en trabajo y en muchos aspectos, pero necesitamos dos victorias seguidas, cinco o seis partidos de no perder», suspira el técnico. De ahí la importancia de sacar los tres puntos. «Si somos capaces de ganar al Talavera daríamos un golpe en la mesa».