Gorka Santamaría: «Artola se identifica con mi forma de jugar»

El excachorro Gorka Santamaría, cosecha del 95, fue uno de los artífices del último ascenso del filial con Ziganda en el banquillo del Ramón de Carranza, transitó después por el Cádiz de Segunda, Recreativo y Sporting B antes de su desembarco en el CD Badajoz, donde es un ídolo local con 5 goles hasta el momento en su tercera temporada en la ciudad extremeña. Le denominan 'Golka Santamaría' y 'Buda'. Este domingo, el punta de San Adrián vuelve a Lezama (12.00 horas), donde se formó desde alevines junto a su hermano gemelo Ander, ahora central del Portugalete. «Estoy muy feliz, soy primero vasco y luego extremeño», comenta en una entrevista para EL CORREO y desvela que entrenó en sus prácticas a Paredes, Núñez, Cabo y a un Artola con el que se indentifica: «Es bastante pesado también en apretar y disputar, en eso se asemeja a mí».

-La derrota ante el Alcoyano (0-3) en su estadio ha dolido en Badajoz. Apeados en Copa a las primeras de cambio...

- Ha sido una derrota dura, sobre todo para la afición. Volvemos a cometer los mismos errores que cometíamos partidos atrás. No estuvimos a la altura de lo que requería la ocasión.

-Usted se ha instalado en el Badajoz y es un ídolo para la hinchada.

-Sí, al final soy muy trabajador, me dejo la vida en el campo si es necesario y estoy teniendo la suerte ahora de ver portería con facilidad. Eso hace que la afición está conmigo. Se identifica conmigo en la manera de defender los colores y la verdad es que estoy muy agradecido.

-Le llaman Golka Santamaría y Buda...

-Sí, ya me han llamado de diferentes maneras, 'Golka Santamaría' y este año les ha dado por el Buda por la celebración. Sacaron un cartel muy divertido al principio de temporada con la posición del buda y me dijeron que si marcaba lo hiciera, lo hice, y como que se ha quedado... Los cinco goles van para mi hija y para mi mujer, el resto para la afición.

-Ha llegado a decir que se siente mediovasco, medioextremeño...

-La mitad de mi familia es de aquí ya, con lo que me siento como en casa. Es verdad que primero soy vasco y después extremeño. Estoy muy feliz.

-Ahora el fútbol lo compagina con su hija pequeña... ¿mucho lío?

-Pues muy bien, la verdad es que nos lo pone muy fácil. Es muy buena, nos deja dormir, apenas llora, nos ha tocado el gordo, es buenísima y no da la lata. Hago vida normal, te altera un poco el sueño, pero muy bien.

-¿Le ha cambiado su vida social?

- Te da un poco de estabilidad fuera de lo deportivo, ahora haces menos planes de fuera de casa con los compañeros. Aprendes a valorar las prioridades y las cosas principales.

-¿En el CD Badajoz todavía escuece que la SD Amorebieta ascendiera a Segunda y les apeara de la gloria?

-Escuece no que sea el Amorebieta, si no que tú podrías estar ahí, que cometiste, a lo mejor, el único error de la temporada en el partido decisivo. El Amorebieta estuvo muy bien, pero nosotros muy mal en el día clave. Eso trae consecuencias y fue la más dura posible.

-¿Una plantilla esta temporada muy cambiada, se ha mejorado?

-Sí, por las circunstancias que se han dado, porque varios jugadores de peso han ascendido de categoría, pero se ha intentado mantener el bloque y la esencia de la plantilla que nos ha llevado a jugar dos playoffs de ascenso consecutivos. Han aterrizado refuerzos de mucho nivel obligado por el salto de la categoría en esta Primera RFFF respecto al año pasado. Creo que el equipo es más versátil que años anteriores y mejor.

-Noveno con 21 puntos, pero a sólo dos del playoff de ascenso en una exigente 1 RFEF que cierra Unionistas. ¿Ascender a Segunda es el único objetivo?

-A pesar de que llevamos una racha mala de siete partidos sin ganar, de enlazar una racha muy mala, estamos todavía a dos puntos del playoff. Hemos merecido los tres puntos en muchos de ellos, pero por errores nuestros lo los hemos ganado; estamos tranquilos.

-Usted siempre ha dicho que no es alto, ni rápido, ni virtuoso, pero que es efectivo y no se adorna. ¿Sigue igual con 5 goles esta campaña en 14 partidos, marcó 6 el curso pasado y 10 el anterior?

-Estoy en buenos números, no me quiero quedar aquí, quiero seguir aumentando esa racha. Creo que no tengo ninguna cualidad que resalte, pero soy efectivo, hago lo que el entrenador quiere. Tácticamente y mentalmente soy bastante rápido y lógico en el campo, eso me da resultado.

-¿Qué tal es Óscar Cano, su míster?

-Es un entrenador diferente, muy cercano con el jugador, con una visión de juego combinativo. Le gusta mucho el toque, él cree que de esa manera vas a defender mejor y te da muchas herramientas para atacar al equipo contrario.

-¿Qué les ha dicho del Bilbao Athletic?

-Que es un filial que juega alegre hacia adelante y que luego atrás, como todos los filiales, por querer arriesgar de más o jugar siempre al ataque, conceden más de la cuenta.

-¿Qué tal Gorka Pérez en el Badajoz tras llegar en verano de la UD Logroñés de Segunda?

-Bien, ha caído muy bien en el equipo. Es fácil integrarse en esta plantilla, somos muy sociales y con una mentalidad de trabajo muy grande. Gorka viene con el ADN de Bilbao, con sus condiciones físicas que son brutales, y viniendo de Segunda.

-¿A quién debe temer el Bilbao Athletic del equipo pacense?

-Tenemos jugadores muy versátiles: Concha es un jugador de superior categoría, Sergio Benito es un delantero muy completo, Tahiro es un delantero muy fuerte, que corre al espacio, Jesús Clemente que ha estado pretendido por equipos de superior categoría, Adri Cuevas por dentro, Isi Gómez, cantera del Rayo y Granada, Pardo, Núñez viene del Albacete y Limones con el Mirandés, Dani Fernández de los mejores laterales de la categoría... Es un equipo muy completo.

-¿Aquino sigue en galeras tras marcar dos goles?

-A Aquino no le añado porque está lesionado del menisco y hasta enero no creo que aparezca, pero sus plazos van muy bien para regresar antes.

-Conoce y tiene contacto con algunos del Bilbao Athletic de haberles entrenado en sus prácticas de técnico...

-Sí, a Artola, Cabo, Núñez, Paredes les he entrenado en las prácticas en Lezama y en el curso de entrenador con Imanol de la Sota, con el que me llevo muy bien.

-¿Le sorprende que con estos jugadores que cita más Nico Serrano o Prados el filial rojiblanco se sitúe en puestos de descenso?

-Me sorprende porque creo que tienen nivel para estar más arriba en la clasificación, pero estoy seguro que pronto van a tirar para arriba. Es un tema de confianza, de enlazar varias victorias consecutivas y de creérselo un poco. Tiene un gran entrenador que trabaja muy bien el equipo y sé que gestiona muy bien los vestuarios.

-Le faltan delanteros desde hace meses con las dichosas lesiones de Urain y Tascón...

-Sí, son perfiles diferentes de delanteros, Urain es más de referente y Tascón más de movilidad. Artola que es un poco de todo, móvil, con buena finalización, bastante pesado también en apretar y disputar, en eso se asemeja a mí.

-¿Es Artola el actual Gorka Santamaría del Bilbao Athletic?

-Sí, puede ser que Artola se identifique conmigo. Es un jugador muy interesante que, si no se queda en el primer equipo la próxima temporada, en Segunda va a tener acomodo en muchos clubes.

-¿Será especial para Gorka jugar el domingo en Lezama o ya no tras sus pasos por Cádiz, Recre o Sporting?

-Para mí siempre es especial Lezama, la considero mi casa, todo lo que he conseguido es gracias a Lezama. Es verdad que no tuve grandes oportunidades a pesar de hacer buenos números, pero tengo un recuerdo bonito, de cariño. Tengo muchas ganas de ver de nuevo Lezama, que ha crecido muchísimo y ojalá me reencuentre con compañeros, médicos o físios para darles un abrazo.

-¿Cómo le va a sus hermanos Ander y Josu?

-Ander, muy bien, en el Portu peleando, tienen buen equipo y Josu está en el Santurtzi después del Solares y el Indautxu.

-¿Cómo se plantea el futuro, la Liga SmartBank es su meta ya que acaba contrato el 30 de junio?

-Sí, está claro que a nivel individual mi objetivo es llegar a Segunda, ojalá que con el Badajoz. Ya estuve aunque fue un paso corto, la rueda que dicen que cuando llegas a Segunda no sales..., a mí me escupió rápido. Confío que con el trabajo va a llegar. Veo a gente de más de 30 años como Enric Gallego, que llegó al élite a esa edad y haciéndolo muy bien, y estoy tranquilo. Pronto llegará mi oportunidad.