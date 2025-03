Gonzalo Crettaz, el guardián blanquinegro

J. P. BADAJOZ. Jueves, 14 de abril 2022, 08:15 Comenta Compartir

Gorka Santamaría y Gonzalo Crettaz sustentan las aspiraciones de playoff del Badajoz. El león con sus goles y el felino con sus paradas. El vasco es una garantía de puntos cada vez que marca y el argentino un seguro de vida si el equipo se atasca arriba. El sábado Gonzalo Crettaz (Buenos Aires, 2000) mantuvo vivas las ilusiones blanquinegras con una actuación estelar. Sus manos milagrosas y sobre todo sus reflejos con los pies para despejar el penalti a veinte minutos para el final salvaron un punto para seguir al acecho de la fase de ascenso. «Tuve una intuición y salió bien», apunta el portero del Badajoz.

Se dice que Buenos Aires es una ciudad de puertas abiertas, pero Gonzalo Crettaz a pesar de su condición de porteño trata de mantener la suya del Badajoz bien cerrada. Ante el Calahorra sujetó las acometidas riojanas de forma magistral. «Estoy muy contento a nivel individual, pero en lo colectivo es una pena no haber podido conseguir los tres puntos», señala. Sobre el penalti y esos momentos de tensión que se viven previos al lanzamiento con tanto en juego, el meta blanquinegro se mostraba seguro de ganarle el duelo a David Soto y blindar su portería. «Te pasan muchas cosas por la cabeza. Confiaba en mí mismo, aunque los penaltis son una lotería». Y reconoce que nunca ha sido un especialista en batirse en la distancia de los once metros. «Desde pequeño no he destacado en parar penaltis, pero la experiencia de los años y los entrenadores de porteros te van dando consejos». En la primera vuelta, ya se enfrentó al punto fatídico ante el Zamora con distinto resultado.

Con solo 22 años se ha convertido en el nuevo héroe para el Nuevo Vivero, aunque Gonzalo Crettaz quita importancia a acaparar los focos y apela al trabajo para conseguir los frutos. «Estoy contento por la parte que me toca por el partido que hice, pero esto es fútbol y hay que seguir paso a paso y tener los pies en el suelo». En ese sentido, solo piensa en el Unionistas. «Estamos mentalizados en el partido del domingo», sostiene.

El empate ante el Calahorra en el Nuevo Vivero dejó una sensación agridulce entre toda la familia blanquinegra por la oportunidad perdida de recortar puntos al playoff y por saber valorar el punto en un partido en el que el equipo estuvo irreconocible. Pero Gonzalo Crettaz no lo considera un paso atrás en las opciones de alcanzar la quinta plaza. «El fútbol es así. En esta categoría cada equipo te complica la vida, pero tenemos que estar con la cabeza alta y a por todo lo que nos queda». A pesar del punto, las intervenciones del meta argentino y las derrotas de Rayo Majadahonda y Celta B mantienen con vida al Badajoz. «Estamos a los mismos puntos que el fin de semana pasado y con otra oportunidad en casa». Gonzalo Crettaz cree que es posible engancharse al playoff y de ese objetivo se habla entre la plantilla pacense. «El vestuario está muy unido y sabemos que dependemos de nosotros mismos. Vamos a dar todo como siempre hemos hecho».

La primera parada es Unionistas, un rival directo que ha aprovechado el tropiezo pacense para ponerse por delante. «Cada partido es un mundo. Es un equipo complicado, pero tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, de jugar en casa y daremos el máximo». La plantilla es consciente que el Badajoz se queda sin margen de error. «Todos los partidos son finales y tenemos que centrarnos en ir semana a semana, no más allá. Ahora toca Unionistas».

Gonzalo Crettaz llegó a Badajoz cedido por el Málaga como un portero en proyección para disputarle el puesto a Limones. Le costó entrar en el once hasta la novena jornada por la lesión del cancerbero de Daimiel. «La otra vez tuve mi momento, pero después no tuve más oportunidades», asume. Fueron seis partidos consecutivos, pero de nuevo volvió al banquillo otras cinco jornadas. Ahora se ha afianzado en la titularidad en los últimos doce encuentros seguidos. «Desde que llegué a Badajoz trabajo para jugar el máximo de minutos posibles. Tengo que seguir trabajando más que nunca porque esto es muy largo y nunca se sabe».

En cuanto al plano institucional, Gonzalo Crettaz admite que es complicado abstraerse de todo lo que está pasando. «Es una situación muy difícil que nunca había vivido, pero los jugadores tratamos de centrarnos en lo ocurre en el campo. No está siendo una temporada fácil para nosotros por la incertidumbre». Sobre las intenciones del grupo gestor, el meta argentino señala que mantienen comunicación con el vestuario. «Los capitanes están en contacto con los posibles futuros propietarios y esperemos que se encuentre una solución para todas las partes lo antes posible», suspira.