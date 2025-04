Gonzalo: «Me veo con confianza para seguir en el equipo»

J. P. BADAJOZ. Miércoles, 27 de octubre 2021, 08:04 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

Con el debut de Gonzalo Crettaz ya están todos los jugadores del Badajoz con su minutero particular activado. Su participación en San Sebastián de los Reyes hace que Óscar Cano ya haya utilizado a todos sus efectivos, sin contar al lesionado Adilson de baja de larga duración desde pretemporada.

El portero hispano-argentino era el que faltaba por estrenarse y la lesión de Limones en el entrenamiento del sábado le permitió disfrutar de sus primeros minutos como blanquinegro el pasado domingo. «Las sensaciones fueron muy buenas. Me sentí cómodo y tranquilo», señala Gonzalo Alejandro Crettaz (Buenos Aires, 2000). Además, su primera aparición en el equipo fue como titular después de ocho jornadas de espera en el banquillo y está dispuesto a quedarse. «Todos queremos jugar, pero llegué tarde al equipo, dos semanas antes de comenzar la liga. Con paciencia y trabajo he estado esperando mi oportunidad», añade el portero blanquinegro que tiene la doble nacionalidad argentina y española.

Su llegada a Badajoz se precipitó por la salida de Kike Royo quince días antes de iniciarse la competición. «Hice toda la pretemporada con el Málaga y jugué dos amistosos. Firmaron un portero y el director deportivo me dijo que lo mejor era que me buscara una salida. Buscaba un club que peleara por estar arriba y que tuviera los mismos objetivos de seguir creciendo que yo. Y cuando surgió la posibilidad de ir al Badajoz ni me lo pensé», explica. Una apuesta valiente y arriesgada teniendo en cuenta las circunstancias tras el ingreso en prisión provisional preventiva de Joaquín Parra. Porque Gonzalo Crettaz aterrizó en un Nuevo Vivero en plena conmoción por la detención del presidente y dueño del club pacense. A pesar de la situación de incertidumbre en lo institucional no tuvo dudas a la hora de decantar su elección por el Badajoz. «Me centré en lo deportivo. Y el Badajoz era un club con aspiraciones y había hecho las cosas muy bien el año pasado. Los futbolistas tenemos que pensar en lo que nos concierne a nosotros», expone. Y bajo la sombra de ese futuro incierto se encontró con un vestuario unido y comprometido. «Me recibieron muy bien tanto mis compañeros como la gente de la ciudad. Lo llevamos con paciencia intentando sacar siempre el lado positivo». Ahora, tras abonar el club las mensualidades atrasadas, reconoce que en el grupo hay algo más de tranquilidad. «Se te quita la preocupación que puedas tener, pero en la plantilla siempre hemos estado centrados en hacerlo lo mejor posible en el campo», precisa.

Gonzalo Crettaz, de 21 años, desembarcó en el Nuevo Vivero para disputarle el puesto en la portería del Badajoz a Limones, de 35 años y con quien mantiene una relación excelente. «Le conocía del año pasado con el primer equipo del Málaga de haber jugado contra él, pero no personalmente. Nos exigimos el uno al otro para poner las cosas difíciles al míster». El esguince de rodilla que sufre el veterano guardameta de Daimiel le puede abrir las puertas de una nueva titularidad el próximo sábado. «Me veo con confianza y con optimismo para seguir en el equipo, pero decide el míster. He venido para intentar jugar lo máximo posible». En su puesta de largo en el Matapiñonera causó una gran impresión con buenas intervenciones y dejó su portería a cero. «Hicimos una primera parte muy buena, pero no entraron las ocasiones. En la segunda sufrimos un poco y nos tocó aguantar el arreón. Al final conseguimos un punto en un campo muy complicado», apunta.

Nacido en Buenos Aires, sus padres decidieron trasladarse a España en busca de un mejor futuro laboral cuando Gonzalo Crettaz tenía apenas dos años. Se instalaron en la zona de Valencia donde comenzó a hacer sus primeras paradas. «Empecé en un pueblecito de Valencia hasta que fiché por el Valencia y después por el Levante antes de ir al juvenil del Málaga», recuerda. Una trayectoria que tiene como meta dar el salto al fútbol profesional. «Me he criado con ese objetivo. Todo niño sueña con llegar a lo más alto». Esa oportunidad le llegó en noviembre de 2019 cuando salió en el once del Málaga ante el Alcorcón en la jornada 16 de la división de plata. En la última jornada de aquella liga volvió a ser titular frente al Almería y dejó su puerta a cero. «Pude cumplir un sueño. Estoy muy contento y muy feliz de haber podido debutar en Segunda. Son experiencias que vas guardando».

En el Badajoz está en calidad de cedido, pero no descarta triunfar en el Nuevo Vivero. «Me queda contrato con el Málaga. Pero estoy muy contento aquí, tanto en el club como en la ciudad estoy muy a gusto. Todavía queda mucho, la temporada es larga y ya se verá».