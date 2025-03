Goleada del Mérida por la mínima en el Romano

Lo único negativo del primer triunfo del Mérida esta temporada fue, precisamente, el 1-0 final. La frase lo explica todo: por sensaciones y diversión, ... los emeritenses le regalaron una noche muy feliz a su grada; por juego y ocasiones, los de Rai se merecieron un triunfo mucho más abultado. Entre disparos, mano a manos, palos, paradas de Samu Casado e intercepciones, el Mérida alcanzó la friolera de una docena de ocasiones claras de gol.

La primera parte fue para imprimirla fotograma a fotograma y empapelar todas las ruinas romanas de la ciudad. Principalmente porque va a ser casi imposible en los próximos diez meses desplegar un fútbol tan excelso como el que exhibió el equipo de Rai en esos 45 primeros minutos. Se fue al descanso con un gol a favor pero se pudo ir fácilmente con seis y el partido finiquitado con medio tiempo por delante. Pero le daría como vergüenza y, entre sus desaciertos, las intercepciones de los defensores del Linares y Samu Casado, se fue a vestuarios con el partido abierto.

Uno se imagina a Rai en el entretiempo y no se le ocurre otra cosa que pudiera haber dicho a los suyos que «esto, siempre y ante cualquiera», porque no hubo nadie en el Romano que no firmara a sangre y fuego prolongar durante toda la temporada lo que disfrutó en la primera mitad. El vendaval que sufrió en contra en la primera media hora del curso pasado en Linarejos lo devolvió con creces en el estreno de este curso. Impulsado, sobre todo, por Felipe Alfonso, Sandoval y Escardó, que dibujaron con sus actuaciones una obra descomunal.

Mërida AD José Andrés; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal (Elo, 64'), Raúl Prada; Ismael Gutiérrez, Beneit (Ben Hamed, 55'), Escardó (Padilla, 55'); Busi (Álvaro Juan, 64'), Sandoval y Chuma (Luis Acosta, 79'). 1 - 0 Linares Deportivo Samu Casado; Dani Perejón, Tano (Marín, 77'), Ortuño, Fran Varela; Rodri, Rentero (Samu Corral, 59'), Mawi (Berlanga, 59'), Rafa Llorente (Campbell, 77'); Mena y Hugo Díaz. Goles 1-0, Min. 27: Chuma.

Árbitro Álvaro Rodríguez Recio, del comité madrileño. Amonestó a los emeritenses Chuma, Tomás Bourdal, Escardó, Ben Hamed, Ismael Gutiérrez y Bonaque y a los jiennenses Rentero, Ortuño y Samu Corral.

Incidencias Alrededor de 2.182 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Los jugadores del Mérida posaron al principio con una camiseta de apoyo al compañero lesionado Caio Peralta. Césped en buenas condiciones.

El Linares solo tuvo dos claras: Hugo Díaz falló en el 11' un cabezazo en área pequeña, con los dos pies en el suelo, que era más fácil meterlo que fallarlo, y Llorente envió fuera un tiro cruzado en el 37' tras una buena jugada individual dentro del área. Lo demás del conjunto azulino fue un exceso de ternura en defensa y un no saber por dónde le venía el Mérida en todo momento en ataque. De hecho, el tercer portero del curso pasado, José Andrés, fue la gran sorpresa en el 'once' y apenas le tocó intervenir.

El gol de Chuma, casi a la media hora, fue el culmen de una jugada hermosamente estética: abrió Escardó para Raúl Prada en la izquierda, éste centró más que medido al corazón del área y Chuma, congelándose en el aire, cambió la trayectoria al otro palo para jugar con la estatua de piedra de Samu Casado en el único tiro que no pudo parar.

Bajó el pistón

Tras el descanso, el choque se igualó porque… porque… porque es que no podía pasar otra cosa: era difícil que los emeritenses mantuvieran ese nivelazo y era de cajón que el Linares mejorara aunque fuera solo un poquito. Aún así, también en la segunda parte el Mérida fue superior a su rival y aún así, el Mérida mereció en la segunda parte llegar mucho más holgado y tranquilo al final del partido. Lo que es fútbol: a pesar de todo lo que había pasado con anterioridad, el equipo de Rai se salvó del empate en la penúltima jugada de partido. Samu Corral remató muy cruzado de cabeza un gran centro lateral en el 92'.

Ampliar Escardó lo intenta desde la frontal del área en una de las primeras ocasiones del Mérida. J. CINTAS

Como el Mérida no acertaba a cerrar el partido, hacia el ecuador de la segunda mitad los azulinos empezaron a creer más y merodearon en varias ocasiones la meta de José Andrés. Lo que le ofreció a los emeritenses más espacios para matar el choque a la contra… pero tiene un problema importante este equipo con el acierto. Con todas las que tiene, es contraproducente errar tanto. Hasta tuvo que tirar Rai de un tocado Luis Acosta en el último cuarto de hora para que su veteranía y oficio ayudase a su equipo a controlar el partido.

Los últimos minutos pudieron derivar tanto en un 2-0 como en un 1-1, pero por lo mostrado, por lo exhibido, por todo lo que pasó durante el choque, no podían los tres puntos escaparse de un Romano que arranca la temporada tal y como terminó la última: feliz y disfrutando de su equipo.