El gol más importante de Nacho González

Nacho González (Sevilla, 1994) cumplirá este verano su tercer año por Mérida. Y de los seis goles que ha celebrado hasta el momento con esta ... camiseta, el de este último sábado ante el Linares ha sido el más importante de todos. «Es que si digo que no y mi mujer ve esta rueda de prensa… la liamos», argumenta el central sevillano, que se metió el balón bajo la camiseta y el pulgar en la boca cuando marcó uno de los goles más rápidos de la historia del AD.

«La verdad es que me vino como lapsus cuando sacamos de inicio. Metí el balón en largo, se marchó a córner y me dije que por qué no podíamos marcar en el primer minuto». A los 37 segundos cabeceó un saque de esquina a la red para abrir la victoria que le daba al Mérida la salvación matemática, a falta de tres jornadas para el final. «En la primera jornada en Linares nos arrasaron en los primeros 30 minutos. Nos dieron una bofetada de realidad. Pero nunca viene mal un golpe así de duro y así de pronto. Desde ese inicio hemos crecido bastante y la afición lo ha visto: somos un equipo que siempre da la cara y siempre compite contra cualquiera. El objetivo ya está hecho, así que ahora solo nos queda soñar. Que no está cerca, pero tampoco lejos».

Dijo esto Nacho González minutos después del 2-1 al Linares. Pero esas opciones de playoff se complicaron demasiado el domingo tras la victoria del filial del Celta al Fuenlabrada: el Mérida está a seis a falta de nueve puntos y con el goal-average perdido. Lo más factible sería centrarse en la última plaza de Copa del Rey, que esta semana está a un punto de distancia. Aunque la afición no descarta nada.

Primer bus completo

De hecho, esa afición completó ayer el primer autobús que ofertó el club emeritense, con la ayuda de su patrocinador Filmaex, para acompañar al equipo este domingo a Alcorcón. Ya está en marcha el segundo: 5 euros el bus y 15 euros la entrada al partido. El conjunto madrileño, que se juega el liderato en esta antepenúltima jornada, ha facilitado un total de 200 entradas al Mérida (los menores de cinco años no pagan).

«Si pierdes la ilusión por las cosas de la vida… ¿para qué vives?», anima Nacho González a su afición. «Yo soy partidario de que, mientras haya posibilidades reales, hay que pelear por ello. Ya no tienes la losa de tener que lograr tu objetivo. Y el vestuario es optimista: tenemos que pelear hasta el final y, si se dan los resultados… ¿por qué no? Hace años que el club no vive un momento así. Yo llevo tres años aquí, me considero un romano más y he vivido momentos buenos y no tan buenos. Y ahora que estamos ahí arriba, hay que disfrutarlo».

El club y la grada lo quieren un año más en el Romano. Está siendo uno de los jugadores más destacados de la notable temporada del equipo y no le faltarán ofertas para asaltar cotas más altas. «Estoy muy contento aquí. Ojalá podamos conseguir grandes cosas y seguir creciendo con el Mérida», reconoce el futbolista sevillano a día de hoy. Con él, como con otros compañeros, habrá que esperar a la oferta de renovación del Mérida y a lo que le venga de fuera. Pero su continuidad, por lo que significaría, sería otro triunfo de la parcela deportiva.