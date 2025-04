El gol en el Badajoz, una cuestión de extremos

El Badajoz gravita sobre sus dudas y su propia inconsistencia. Cuando parece que progresa, su avance se frena, recula en su intento de impulsarse, retoma ... la marcha a trompicones y así sucesivamente. No hay continuidad ni firmeza. Sin desvío posible por una autopista de puntos que le permita afrontar el último tercio del camino con cierta seguridad, se halla bloqueado en un carril concurrido que ha provocado un atasco de gran magnitud en dirección a la permanencia.

Es innegable que defensivamente es un equipo más fiable, pero sigue siendo víctima de sus errores, un pecado que parecía expiado después de incurrir en él con refocilo durante la primera vuelta. Se han convertido en deslices más esporádicos, pero el gravamen es bastante acusado en un entorno inflacionista en el que se han disparado los precios por la salvación en un mercado muy pujante.

El tanto de Cinta la pasada semana cuando restaban cinco minutos es una buena prueba de ello, esfumándose un triunfo que tenían en la mano. Sin olvidar la 'manita' endosada por el Deportivo y que hacía saltar por los aires esa vitola de bloque férreo que había encajado solo siete tantos en los once encuentros precedentes. Una colisión frontal para sus credenciales que el técnico almeriense asumió como un accidente, «situaciones que se pueden dar».

Vaivenes que también azotan a la zona ofensiva. Porque el Badajoz ha exhibido verticalidad y velocidad en las transiciones, pero no ha sido un vergel realizador en ningún momento de la campaña. Valga como dato que solo ha anotado dos goles en seis partidos de los 26 disputados y únicamente ante el Sanse rebasó esa frontera llegando a los tres (1-3). En 2023, las cifras no son nada halagüeñas, en gran parte porque los arietes no están aportando lo que se esperaba de ellos en esa faceta. Generan espacios con su trabajo, presionan, tiran desmarques, porfían de espaldas a portería, se vacían, pero no atinan.

Basta con ver los números de los dos principales referentes arriba del conjunto pacense. Francis Ferrón ha marcado tres goles en todo el curso y encadena once choques sin perforar la red de la meta rival. Hay que remontarse hasta el 1-0 frente al Deportivo de la primera vuelta a principios de diciembre para rescatar la última diana del nueve algecireño, que extiende su sequía hasta los tres meses.

Caso similar es el del otro especialista de la plantilla, Gorka Santamaría, que recalaba en el Nuevo Vivero en la ventana invernal de fichajes para paliar las deficiencias de la escuadra extremeña en ese ámbito. Y de momento sus guarismos están siendo muy discretos. Ha jugado ocho encuentros, seis como titular, y solo ha podido celebrar un tanto, y de penalti, en el empate (1-1) frente al Algeciras, en la jornada 21, hace aproximadamente un mes y medio. El futbolista vasco, que cumple ciclo de amarillas, se une a las bajas de Josete y Edu Sánchez, lesionados.

Entre los dos bastiones del ataque suman cuatro tantos en más de 1.700 minutos totales. Y eso está resintiendo la producción del Badajoz, con una carta de presentación paupérrima, tres goles en los seis últimos compromisos. Una coyuntura que pone en solfa la dificultad de los blanquinegros para despegarse de la parte caliente de la tabla. «Sí, me preocupa», reconocía José María Salmerón en la rueda de prensa previa a la visita de este domingo al Linense (12.00 horas). Aunque lo achaca a la falta de puntería y puso como ejemplo lo acontecido en el derbi ante el Mérida. «Hemos tenido muchas ocasiones, contamos con dos o tres muy claras antes del gol, como la de Ferrón en el segundo palo, que en todos los entrenamientos nos mete tres o cuatro de esas». El preparador andaluz espera que la situación dé un giro, apela a una mayor agresividad y a decidir mejor en el área contraria para volcar a su favor esa parte intangible e incontrolable, la fortuna: «no tenemos esa pizca de suerte para finalizar los partidos. Ojalá cambie esa dinámica».

En cuanto a si percibe ansiedad en sus delanteros por la racha yerma que atraviesan, sostiene que «les veo cómo trabajan cada semana y eso me tranquiliza. En los partidos pasan otras circunstancias, sobre todo en este tramo de competición, pero ambos tienen gol y en los entrenos los hacen, vamos a provocar que tengan más ocasiones».

Responsabildiad compartida

En esta tesitura, les está tocando a los jugadores que parten desde segunda línea en el ataque dar un paso adelante, especialmente a los extremos, que han aglutinado 15 de los 23 tantos que figuran en las estadísticas globales. David Soto, que ha cumplido varias funciones en ataque pero que genera mucho peligro partiendo desde un costado, es el pichichi con cinco dianas. Le siguen Adilson y Zelu, los dos con cuatro, y completan la lista Calderón y Jesús Alfaro con uno. De los ocho goles que los blanquinegros han contabilizado este año, cinco llevan la firma del luso y el navarro.

«Soto, Zelu y Adilson están contribuyendo, Alfaro tiene que pisar más el área, que es donde podemos tener más contribución». Sin olvidar otra faceta que este curso está proporcionando pocos réditos. «A balón parado nos está costando un poquito, la estamos tocando porque cuando no da en el palo sale rozando».