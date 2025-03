Las Gaunas marca el camino del playoff para el Badajoz

JAVI PÉREZ BADAJOZ Sábado, 2 de abril 2022, 20:30 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

La competición enfila por la última curva y ya cualquier fallo te deja fuera de la carrera. El Badajoz vislumbra el playoff en la recta final y necesita darle a todo gas para no quedarse descolgado. Las Gaunas marca el paso de las aspiraciones del equipo pacense. Los blanquinegros visitan por primera vez a la SD Logroñés con la motivación de dar ese salto para entrar de lleno en esa pelea. «Pienso que ya estamos metidos», precisa Isaac Jové. El vestuario pacense mira de frente a la fase de ascenso, pero es consciente que todo pasa por ganar. «Son partidos de playoff. Esta es la primera final. Es importante seguir enganchados y para eso tenemos que sacar un buen resultado de allí. Sigo pensando que dependemos de nosotros mismos», apunta el técnico.

El Badajoz necesita el triunfo para mantener vivo su sueño. Después de Las Gaunas el calendario se detiene en el Nuevo Vivero con tres partidos seguidos en una oportunidad de poner la directa hacia el playoff. «La distancia es corta. No me gusta hablar del futuro, pero hay muchos enfrentamientos directos y ahí es donde realmente va a marcar por lo que va a pelear el equipo», sostiene Jové, quien en cualquier caso mantiene su discurso de ir partido a partido. «El foco está en el más próximo y luego en lo que pueda venir».

La expedición pacense se subía al autobús sin los sancionados Gorka Pérez, Isi Gómez y Aitor Pascual, a quien le han caído dos partidos por su expulsión con roja directa estando en el banquillo, y el portero Limones por problemas físicos. Un nuevo contratiempo para el técnico catalán que tendrá que recomponer su once como ya hiciera hace dos semanas ante el DUX. Truyols se perfila como el recambio de Gorka Pérez en el eje de la zaga y Adri Cuevas en la dirección del juego por Isi Gómez, a quien Raúl Llona considera «un jugador con mucha calidad y que maneja al equipo». Bajas muy sensibles por el peso que tienen en el equipo. Pero a Jové no le preocupa en exceso y confía en las alternativas que ofrece su plantilla. «Están preparados porque saben que en cualquier momento pueden entrar. Están muy implicados, con muchas ganas de jugar y me lo ponen muy difícil porque se entregan mucho y compiten muy bien, seguro que al que le toque entrar va a estar capacitado y va a dar un buen nivel para ayudar al equipo». El portero del filial Miguel Narváez y el juvenil Álex López completan la convocatoria. En la SD Logroñés es baja el delantero Soberón por acumulación de tarjetas.

El Badajoz espera dar continuidad a su buen momento y ahondar un poco más en la herida de un cuadro riojano que se ha desinflado después de sumar solo una victoria en las seis últimas jornadas. «Hay que aprovechar un poco esa dinámica que llevan, son momentos de incertidumbre para ellos, aunque ante el Racing tuvo situaciones de llevarse un mejor resultado», comenta Jové. La SD Logroñés, por su parte, espera que le sirva de revulsivo para reconducir su situación. «Para nosotros es una prueba de fuego medirnos a un equipo de esa capacidad», subraya Raúl Llona.

El Badajoz se toma este esprint final como su particular playoff donde solo le vale ganar. «Tenemos que continuar con nuestra dinámica pensando en el partido más inmediato que es este. Preparar la semana como si fuera el último partido, es la mentalidad que hay que tener y seguir trabajando así aunque los demás ganen porque si no estarías fuera de esas opciones», sostiene Jové. La quinta plaza sigue a 6 puntos porque arriba no fallan, pero los duelos directos van a marcar el orden de las posiciones de los implicados en la lucha por el playoff. «Verte ahí con opciones es por el mérito de estos jugadores de conseguir esos resultados. Es una inyección de moral porque a pesar de todo lo que pasa con los demás equipos sigues dependiendo de ti», expone el entrenador blanquinegro.

En cuanto a la SD Logroñés, Jové avisa de las dificultades que se puede encontrar su equipo en Las Gaunas. «Es un rival que tiene las cosas muy claras, trabaja muy bien, con jugadores con mucho sacrificio, bastante ordenado, que es difícil encontrarle situaciones donde hacerle daño, se siente cómodo defendiendo y con balón toma riesgos».

Jové es consciente que su equipo tiene que hacer un partido perfecto. «Tenemos que estar muy concentrados, no conceder ningún error, tener esa capacidad competitiva continua y ese equilibrio durante todo el partido».

El técnico catalán regresa a un estadio que le trae buenos recuerdos. «Estaba iniciando mi carrera con 20 años y nos quedamos a un pasito del ascenso a Segunda. Es un estadio muy bonito, con una afición muy pasional y que respira fútbol».

SD LOGROÑÉS-CD BADAJOZ SD Logroñes ero lario; Cubero, César Caneda, Pelayo, Paredes; Albisua, Emilio Lozano, Javito; Diego Esteban, Jon Ander y El Haddadi.

CD Badajoz Gonzalo Crettaz; Dani Fernández, Truyols, Pardo, Josema Gallego; Jesús Clemente, Miguel Núñez, Adri Cuevas, David Concha; Dani Aquino y Gorka Santamaría

Árbitro Ruiz Álvarez (asturiano).

Estadio y hora Las Gaunas, 12.00 horas (Footters).

