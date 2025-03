«Tenía ganas ya de terminar la pretemporada»

Y tantos lunes después, regresa de nuevo la afamada semana de partido. «Tenía ganas de terminar ya la pretemporada», se sincera el técnico del Mérida. « ... Hay que aceptarlas, trabajarlas, coger sensaciones… pero, sinceramente, no me gustan». Sobre todo después del mes que se ha marcado su equipo entre lesiones y resultados. Porque la preparación del conjunto emeritense ha sido un tanto discreta: se ha topado con demasiadas bajas, ha tenido un problema importante de cara a gol y lejos del Romano, el equipo se ha mostrado plomizo.

En el último amistoso ante el Villanovense, el Mérida volvió a reincidir en esa falta de puntería y a mezclar momentos buenos con momentos malos. «Durante algunas fases hemos hecho bien las cosas con balón, pero en otras fases no hemos estado bien», coincide Rai. «En los últimos 20 minutos, con uno menos, es verdad que el equipo al menos ha dado un paso hacia adelante, ha tirado de orgullo y hemos sido superiores». Aunque ganó el trofeo en la tanda de penaltis, los emeritenses encadenan tres test consecutivos sin marcar tras dos empates (en el Príncipe Felipe y en el Municipal Villanovense) y una derrota (en el Romano ante el Córdoba).

«A todos nos gusta que haya goles, y en la primera parte hemos tenido el penalti. Lo importante es que se vayan generando ocasiones y que el equipo asimile lo que queremos». Y es que se ha tirado Rai todo el mes sin Akito, Elejalde y Álvaro Juan, todos ellos futbolistas ofensivos. Y Padilla llegó hace relativamente poco. «Los jugadores lo que quieren es competir ya».

Pendientes de Acosta

Para el primer partido de Liga, este sábado ante el Linares en el Romano (20.00 horas), las bajas seguras continúan siendo Palomares, Elejalde y Akito, que aún no ha regresado de Japón. El resto, se espera que estén. Incluido Luis Acosta. «Sus sensaciones son buenas y esperemos que esté para competir. Él manda. Si está bien, jugará. Si no, no vamos a arriesgar porque hablamos del primer partido de Liga», habla Rai del mediocentro emeritense.

Porque Ismael Gutiérrez, Bonaque y Sandoval jugaron de inicio este último sábado y Álvaro Juan y Diego Parras reaparecieron por fin en la segunda mitad. El lateral, tras una microrotura en el cuádriceps: «Me rompí en la segunda semana de pretemporada y no sabía cómo tomarme la lesión tras los duros años que llevo pasando últimamente aquí. Pero me he recuperado bastante bien y estoy muy contento con estos primeros minutos. Necesito minutos y ritmo de competición, pero estoy al cien por cien». Y el extremo, tras las molestias en la rodilla de la que se operó el año pasado: «Álvaro Juan nos va a dar ese desequilibrio que hemos echado en banda derecha esta pretemporada», apunta Rai.

«Lo mejor de la pretemporada ha sido el buen grupo que hemos formado. Y la asimilación de conceptos e ideas», continúa el técnico del Mérida. «Pero tenemos que dar un pasito adelante porque el equipo tiene mucho margen de mejora. Los jugadores, de lo que tienen ganas, es de competir ya». Pues se acabaron las bromas… porque, desde ya, llega lo serio.