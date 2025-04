Mucho que ganar y poco que perder para el Mérida

El Mérida mirará a la cara esta tarde a uno de sus compromisos más complicados de lo que llevamos de temporada. Aunque lo hará en ... el mejor momento posible. El Racing de Ferrol arrastra tres derrotas consecutivas ante Fuenlabrada, Unionistas y Linense y de ser líder destacado tres puntos por encima del Córdoba hace un mes, ahora es quinto tan solo un punto por encima del sexto. «Pero el equipo está enchufado y jugando bien al fútbol. Los rivales no nos están pasando por encima. En estos tres últimos partidos hemos merecido más», sostiene Cristóbal Parralo, técnico de los gallegos.

La actual mala racha del equipo que mejor comenzó la Liga se debe a la falta de contundencia en las dos áreas. Simple y llanamente, según su entrenador. Algo a lo que también se agarró Juanma Barrero en la previa del viernes: «Nuestra idea es darle continuidad a lo que venimos haciendo hasta ahora: competir con nuestra fórmula, sin salirnos del guión, llevar el partido a nuestro terreno… y después acertar en las dos áreas. Más allá de que juegues mejor o peor, todo se reduce a eso».

No podrá darle continuidad el técnico emeritense, no obstante, a su 'once' ideal. Javi Montoya seguirá siendo baja y Nando Copete seguirá el partido desde casa por sanción. Ahí, en su banda izquierda, descansa la gran duda para visitar A Malata. Artiles está descartado. «Ni lo hemos probado a lo largo de la semana». Ya le dijo el jugador al cuerpo técnico hace varias semanas que no se siente muy cómodo en esa posición. «Estamos valorando varias cosas aún. El sistema no lo vamos a mover… Así que será jugador por jugador». El que mejor lo viene haciendo en los últimos compromisos y es su posición natural es Dani Sandoval.

El resto serán los mismos, con Juan Palomares en la portería por tercer partido consecutivo. «Esperábamos que Javi estuviese antes, pero es lo que hay. Tampoco nos trastoca mucho porque hay un compañero que lo está supliendo bien». La idea inicial del guardameta riojano es poder hacer algo esta semana y reaparecer el próximo sábado ante el Rayo Majadahonda, pero hasta el derbi con el Badajoz de dentro de dos semanas está en peligro.

Por su parte, el cuadro gallego afronta el partido con las ausencias del mediocentro sancionado Fran Manzanara y los defensas lesionados Ferrone y Jon García.

«No firmo el empate»

Juanma Barrero es consciente de que afrontan la salida más peliaguda de lo que se lleva de temporada. «No voy a descubrir el buen equipo que son. Pero es verdad que han cambiado a tres jugadores por lesión, que en estas categorías hay rachas tanto buenas como malas y que ya los rivales lo van conociendo un poco más. Es un campo donde es muy difícil puntuar, pero iremos con toda la ilusión. Lo digo siempre, ya me conocéis: de entrada, no soy de firmar resultados. Vamos a intentar ganar… aunque luego a lo mejor a la media hora de partido te digo que nos damos con un canto en los dientes con un empate».

A domicilio, el Mérida aún no ha logrado marcar el primer gol del partido este curso. «Son aspectos anecdóticos. Sobre todo en algunos partidos, como en San Fernando. Pero sí es verdad que, si no recibimos goles, estaremos muy cerca de ganar». La única vez que ha dejado el conjunto emeritense su puerta a cero lejos del Romano fue en La Línea y consiguió un empate. «Los puntos que nos hemos ganado y las sensaciones domingo tras domingo nos dan confianza para poder competir con cualquiera. El equipo sabe que puede competir y ganar encuentros de esta índole». Mucho que ganar y poco perder.