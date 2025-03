El futuro de Rocha en el Mérida se deshojará la próxima semana

Por segunda primavera consecutiva, la grada del Romano desconoce por completo las intenciones del propietario del club de cara al próximo curso. Puede que en ... las oficinas del Romano también. O puede que no y hayan decidido esperar todos al final del campeonato para comunicárselo a la gente. Pero fuera de ese círculo de trabajo, nada de nada. Hace un año todos querían y deseaban que siguiesen Juanma Barrero y Sergio Cano y pasó lo que pasó. Este año parece que todos quieren que siga David Rocha, pero…

Tras la última comunicación del pasado lunes para transmitirle las respectivas felicitaciones, Mark Heffernan no ha vuelto a hablar con David Rocha. Volverá a hacerlo la próxima semana, ya en persona, cuando el dueño del club aterrice de nuevo en Mérida. Y a partir de ahí, Alejandro Pérez, Bernardo Plaza y el propio David Rocha sabrán si el propietario quiere repetir entrenador, si quiere que este regrese a la dirección deportiva o si quiere incluso prescindir de sus servicios. Antes de lograr la salvación matemática el pasado domingo, el propio entrenador reconoce no haber hablado jamás de este asunto con Heffernan.

«No me he parado a pensar todavía lo que quiero», reconoció Rocha en la previa del choque de este sábado ante el Real Murcia. «Hasta que no tenga una propuesta del club, en el caso de haberla, no me lo plantearé. Porque no sé qué intención tiene él. No es lo que yo quiera. Primero hay que saber las intenciones del club y luego ver dónde puedo encajar. Que quiere que siga de entrenador, pues preguntaremos por el plan que hay. Que quiere que regrese a la dirección deportiva, pues lo mismo. Que a lo mejor me dan las gracias por los servicios prestados… pues también. Pero primero decide el club, y luego veremos dónde puedo encajar yo en la trayectoria que el club quiera tomar».

De hecho, Rocha insiste en no tener claro aún cuál prefiere de las dos opciones. «Desgasta más el banquillo que el despacho. En el despacho, al final, hay cosas que son de cuerpo técnico y plantilla y sólo puedes dar apoyo. En el banquillo tienes que estar pendiente absolutamente de todo y por eso desgasta más. Pero es una adrenalina que gusta a los que hemos estado tanto tiempo jugando».

«Yo siempre he tenido muchas ganas de banquillo», continúa el técnico del Mérida. «Siempre me ha atraído y he hablado con muchos de los entrenadores que he tenido. Porque a mí, lo que me gusta, es el juego, pero entiendo que para eso tienes que estar preparado. Esto me ha venido de golpe y, tras mucho trabajo y suerte, lo hemos sacado hacia adelante. Pero ser entrenador no es que te den un equipo y ahí lo llevas, sobre todo si quieres hacer las cosas bien. Y a mí me gusta hacer las cosas bien, independientemente de que luego salgan las cosas o no».