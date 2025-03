El futuro de la Primera Federación, en el aire

Desde la Federación Española de Fútbol se filtró a primera hora de la tarde del miércoles que el grupo de trabajo de Javier Vich, actual ... director de Primera RFEF y desde hace unos días también de Segunda RFEF, está trabajando en una nueva reestructuración del fútbol modesto para implantar un modelo parecido al de la antigua Segunda B. Sin embargo, gran parte de los clubes que conforman la tercera categoría del fútbol español consideran la estratagema como una amenaza velada para que los dirigentes recapaciten y voten por el Modelo B de gestión propuesto por la RFEF para la próxima temporada.

El pasado viernes casi ningún club de Primera RFEF votó el modelo de gestión que preferían de los dos que puso sobre la mesa la Federación Española hace unas semanas. Desde el ente federativo deslizan que los clubes, a pesar de las cuantiosas ayudas que reciben, no apuestan por el crecimiento y la profesionalización de la categoría. Y desde esos mismos clubes, en cambio, se masculla que es la Federación, con su posición desafiante y dictatorial, la que está tensando las relaciones, bien para que se vote el modelo que Rubiales quiere, bien para volver a la antigua estructura del fútbol modesto.

No obstante, la desaparición de la Primera Federación, tras dos años de vida, no se ejecutaría este mismo verano. Antes, habría que establecer nuevas normas de ascensos y descensos para reestructurarla. El enfrentamiento entre las partes surge porque los clubes consideran que este modelo es más deficitario que la antigua Segunda B y la Federación, por su parte, porque cree que los boicots en las diferentes reuniones han tenido como propósito generar un conflicto permanente entre clubes y Federación. El último, el del modelo de gestión para la próxima temporada. No obstante, en privado, las dos partes sí admiten que la Primera RFEF ha sido un fracaso y que no ha cumplido con las expectativas para las cuales se creó.

Lo próximo será que la Federación reculará en algunos puntos, explicará mejor el modelo y los clubes votarán el que quiere Rubiales

Lo siguiente que pasará es que, tras volver a sentarse en los próximos días, la Federación reculará en algunos de los puntos que solicitan los clubes para votar, explicarán mejor y más detalladamente el modelo y se votará el que quiere Luis Rubiales para la próxima temporada.

Tebas, en Mérida

Este miércoles, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, se pasó por Extremadura para renovar con la Junta el convenio de colaboración que se firmó el pasado 25 de mayo para promover la actividad física y el deporte. «Vamos a ver si se reestructura un poco mejor la Primera Federación. No digo deportivamente sino económicamente. Porque yo creo que tiene un déficit importante en el tema del control económico. Es una categoría con pérdidas de unos 40 millones de euros», señaló tras la firma de renovación del convenio.

«Para clubes como Mérida y Badajoz es muy difícil competir en categorías tan deficitarias, porque tienen que competir contra clubes donde las aportaciones de los dueños son millonarias. Que no es la forma, a mi modo de ver, para intentar ascender, porque así se llega endeudado al fútbol profesional», continuó opinando Javier Tebas. «Cuando se implante el control económico, los clubes deben adaptarse bien a él. Cuando lo consigan, tanto Mérida como Badajoz tendrán posibilidades con la masa social que arrastran y el apoyo de las instituciones, seguro».

Preguntado ya por último por el CD Badajoz, club del que fue accionista antes de su desaparición, aseguró que debe de estar en el fútbol profesional: «Ojalá puedan conseguir ese éxito los nuevos propietarios, pero que lo hagan con paciencia. Subir no se consigue rápidamente, hay que trabajarlo. Badajoz tiene una historia en el fútbol profesional y ojalá se repita, porque la ciudad se lo merece».