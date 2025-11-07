Más que fútbol en el Romano

R. P. Mérida Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:19 Comenta Compartir

A las 12.00 horas de este domingo se jugará en el Romano un Mérida-Real Madrid Castilla para dirimir cuál de los dos equipos prolongará su buen momento de forma en la competición. Pero hasta entonces, el club emeritense ha decidido esta semana encauzar el acontecimiento hacia el sentimiento de pertenencia. Ya lo explicó un día la leyenda de la Roma, Francesco Totti, cuando le preguntaron por algo parecido: «Si apoyas a los clubes grandes del país antes que al equipo de tu ciudad, no te gusta el verdadero fútbol, te gusta ganar». Con la llegada del grupo BIA y el proyecto de futuro a medio y largo plazo, el Mérida necesita que su ciudad lo arrope y lo sienta por el camino. Y por eso ha decidido explotar la visita de una de las instituciones más importantes del mundo para remover las conciencias de sus vecinos.

El cartel que promociona el choque se titula, bajo una gran oveja negra imponiéndose a multitud de ovejitas blancas, 'por encima del rebaño', «y no es un ataque a los aficionados de una entidad a la que respetamos y admiramos mucho, sino a los aficionados de aquí que prefieren acudir al estadio a animar al filial de su equipo antes que al equipo de su ciudad», especifican desde el club. Porque el cartel, que ha superado el millón de visualizaciones en redes sociales en un día, ha trascendido para mal en medios cercanos al madridismo. «Todos nuestros abonados que son del Real Madrid, van a ir con el Mérida. Lo que no entendemos es que los aficionados al fútbol en nuestra ciudad vengan al estadio a apoyar a un equipo, el filial del Real Madrid, al que no ven durante la temporada». Deduce el Mérida que si esos aficionados a los que les gusta el fútbol se abonasen al equipo de su ciudad, los plazos para progresar y crecer se acortarían.

Por motivos de seguridad

Ya durante la semana, el club emeritense ha avisado que los aficionados que porten distintivos del Real Madrid (bufandas, camisetas, banderas…) en tribuna o preferencia, serán reubicados en el fondo norte, que es la grada destinada a la afición visitante. La decisión responde exclusivamente a motivos de seguridad y no a fastidiar a los seguidores madridistas o a llamar la atención a través de populismos. El club ya ha adecentado los servicios y las zonas del fondo y, a partir de ahora, sea el rival el Castilla o la Ponferradina, los seguidores rivales no se mezclarán con la afición local. El hecho responde al paso hacia adelante que está dando el club en temas de seguridad. La primera vez que el club adoptó esta medida fue en la ida del playoff de ascenso el pasado mes de junio ante la Real Sociedad B, por ejemplo.

Además, el Mérida espera este domingo la mejor entrada y ambiente de lo que llevamos de temporada. Es decir, va a superar los 3.390 espectadores del primer partido ante el Barakaldo. En las anteriores visitas del filial blanco, el Romano ha superado siempre los 5.000 espectadores. Esta vez entienden desde el club que será difícil, por el horario y por el titubeante arranque del equipo, aunque el aforo rondará los 3.700 o 4.000.