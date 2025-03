El fútbol como alivio para el Badajoz

Manuel García Badajoz Viernes, 7 de enero 2022, 21:04 | Actualizado 22:21h. Comenta Compartir

Regresa la competición, la mejor terapia para un Badajoz cada vez más acuciado por su situación institucional, agudizada por la apertura del mercado invernal. Los blanquinegros viven con ansiedad y desazón los movimientos de sus rivales, que analizan, negocian, ofertan y se refuerzan, mientras ellos se persignan para que no prosperen los contactos de varios equipos que ya han empezado a llamar a la puerta de Dupi y de algunos futbolistas para hacerse con sus servicios. «No es la mejor situación mental para los jugadores, está en juego la supervivencia de un club. Además, yo como entrenador veo que mis colegas de profesión hablan sobre a quién dan de baja, cómo mejorar sus equipos, qué perfil es necesario para acercarse al objetivo, y aquí no se habla de fútbol».

El sentir general de puertas para fuera también es un clamor en el seno del vestuario, y así lo manifestó en la rueda de prensa previa al choque ante el Valladolid Promesas (Nuevo Vivero, 17.00 horas, retransmitido por Footters) el técnico blanquinegro, Óscar Cano. «Estamos esperanzados en que en los próximos días se resuelva, porque la incertidumbre no puede durar mucho más. Que sea lo que tenga que ser, pero que sea cuanto antes», reflexionaba con cierto hartazgo el preparador granadino. «Estamos tratando de que lleguen buenas noticas para que algunos de nuestros jugadores no cambien de aires. Hay personas que, aun no queriendo, tienen su cabeza en varios sitios», añadía con preocupación respecto a la posible salida de alguno de sus puntales.

En lo deportivo, el Badajoz sigue en esa carrera de los aspirantes por asaltar los puestos del playoff con tres puntos de desventaja y un partido menos y se mide a un filial blanquivioleta de dos caras, capaz de golear al Racing de Santander a comienzos del mes de diciembre y de cerrar el año con una derrota contundente en casa ante un rival directo como el Zamora. «Tienen una plantilla muy competitiva que poco a poco le va cogiendo el pulso a la competición, pero que es irregular como todos los filiales. Son capaces de lo mejor y de lo peor. Hay veces que se muestran como un equipo fiable con un ataque poderosísimo, pero hay partidos que se les van a balón parado y por asumir riesgos de jugar desde atrás de manera elaborada».

Julio Baptista, entrenador del Valladolid Promesas, resaltó las cualidades de los pacenses en su comparecencia y señaló las claves para hacerles daño en el choque de este sábado. «Es un rival que sabe competir muy bien, con jugadores experimentados que hacen que cualquier despiste contra jugadores de ese calibre te acabe costando goles. Lo importante es hacer un partido desde el principio difícil para ellos, ser incómodos, presionar, que no respiren. Sabemos que habrá tramos donde nos dominen y otros que dominaremos, hacer el máximo daño posible en esos tramos».

Isi Gómez y David Concha, dudas

Óscar Cano tiene a todos disponibles, ya que confirmó que Adilson y Dani Aquino están de vuelta tras adelantar sus plazos de recuperación, «pero no hay milagros, requieren unas semanas más para estar para jugar los 90 minutos, aunque ya es un soplo de aire que puedan estar con sus compañeros en el día a día». Además, son duda tanto Isi Gómez como David Concha por unas molestias físicas.

Por su parte, los visitantes cuentan con la ausencia de Fran Rivera, contagiado de coronavirus, y se pierden el duelo Víctor Narro, que está entrenando con el primer equipo, y los lesionados Yari y Víctor Segura.

Parte de la afición se reunirá en la víspera del encuentro, a las 15.45, frente a las oficinas del club para «exigir soluciones y respuestas», según anunció esta semana la Grada de animación 1905.

CD Badajoz-Valladolid Promesas CD Badajoz: Limones, Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Miguel Núñez, Barri, Otegui, Isi Gómez o Adri Cuevas, Zelu, David Concha o Clemente y Gorka Santamaría.

Valladolid Promesas: Samu Casado, Javi Aparicio, Saturday, Kike Ríos, Sergio Nieto, Mikel Carro, Fran López, Paulo Vítor, Moha Moukhliss, Castri y Roberto Arroyo.

Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 17.00 (Footters).