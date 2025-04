Nadie frena la sangría del Extremadura

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 8 de febrero 2022, 07:40 | Actualizado 10:08h. Comenta Compartir

El Extremadura perdió ante el Sanse el viernes pasado en lo que supone una nueva derrota del conjunto azulgrana en este 2022. Los de Manuel Mosquera suman ya cuatro partidos perdidos de manera consecutiva, pero lo peor del choque ante el Sanse no fue perder, sino la imagen del equipo. Tanto en el terreno de juego como en los despachos.

Sobre el césped se vio a un Extremadura con ganas de agradar, con los jóvenes futbolistas dando lo mejor de sí en cada momento, pero al que no le llega el nivel para competir de tú a tú con los demás equipos de Primera RFEF. El Sanse pasó por encima de los almendralejenses, que mantuvieron la compostura durante muchos minutos de partido, pero que acabaron sucumbiendo y recibiendo una goleada dolorosa.

En los despachos el club tampoco está bien. La directiva, encabezada por Manuel Franganillo, sigue buscando inversión mientras que el equipo le sigue dando más tiempo para solucionar una situación que es casi insalvable. El chicle se sigue estirando desde hace semanas y no se atisba ninguna solución a los graves problemas que tiene el club. Además, el presidente y su directiva abandonaron el palco durante el partido, aunque siguieron en el estadio, lo que no gustó a una afición que ve cómo el castillo se derrumba y no hay cimientos que lo sujeten.

El Extremadura quiere ganar tiempo para que llegue un dinero que salve al club. La inversión tiene que ser de más de tres millones de euros si el club quiere seguir existiendo. Los servicios jurídicos del Extremadura están a expensas de que llegue esta aportación de capital para cambiar el recurso de apelación al auto de la jueza, pero las alegaciones tienen que ser convincentes para que la fase de liquidación no siga su curso. Lo único que hará que el Extremadura siga adelante será una inyección económica acorde a la deuda que mantiene el club.

Esa financiación no ha llegado y parece que no lo hará. El Extremadura ha agotado casi todas sus balas e incluso ha habido dos grupos inversores, primero Khalifa Capital y después el liderado por Javier Páez y Daniel Moreno, que se han echado para atrás cuando su entrada se daba por segura. Las cuentas son muy deficitarias y darle viabilidad económica a la entidad es una tarea hercúlea.

Así, el Extremadura agotará el tiempo para presentar el recurso y mientras tanto seguirá compitiendo. Esto alargará el proceso un mes más, ya que mientras se presentan las alegaciones, se estudian y hay una sentencia firme pasarán varias semanas. Eso sí, antes el club podría bajar los brazos y renunciar a sus escasas posibilidades de salvación, lo que agilizaría la fase de liquidación y el equipo de Manuel Mosquera dejaría de competir.

Por lo tanto, el conjunto de Almendralejo continuará jugando en Primera RFEF hasta que un juez diga lo contrario y el Extremadura desaparezca. La siguiente parada es Calahorra, y el cuadro azulgrana volverá a jugar con un equipo plagado de jugadores jóvenes y algunos fichajes. El portero Marcos Lavín y el centrocampista Germán Ruiz no participaron ante el Sanse porque no pudieron ser inscritos, aunque ante el Calahorra sí podrían estar. Estos dos jugadores se sumarían a Pablo Vázquez, también portero, y al delantero Abanga como nuevas incorporaciones. El Extremadura trabaja para traer más fichajes, por difícil que sea convencer a los futbolistas, y poder competir mejor en las próximas jornadas, si es que antes no se liquida la sociedad anónima deportiva.