Francis Ferrón ya golea en su segunda etapa blanquinegra

No es un futbolista que pase desapercibido. Por su garra, su olfato, el oportunismo en el área y por esa implicación que transmite con expresividad ... y naturalidad tanto dentro como fuera del campo. Y la complicidad con la afición blanquinegra ha sido siempre un extra, aunque también ha sufrido baches. Francis Ferrón cumple su segunda etapa en el Badajoz y estaba como loco por regresar. «En el momento en el que hubo una llamada seria, se lo puse fácil, tenía ganas de venir y este era el año idóneo. El club y yo hemos hecho un esfuerzo para que esté aquí».

Tras tres temporadas en el San Fernando, la decisión implicaba dejar su tierra, pero pesaron muchas cosas para dar el sí. «Sé la repercusión que tiene el Badajoz, la ciudad, el equipo, el estadio... Estoy muy a gusto aquí, existen un cúmulo de cosas que suman y hacen dudar poco».

El algecireño, como en 2018, ha caído de pie en la entidad blanquinegra, y si debutó entonces con un doblete en el triunfo frente al Villanovense, el domingo pasado dio los tres puntos con un tanto a cuatro minutos del final ante la Cultural Leonesa. «Muy contento, espero que vengan muchos más», expresa el delantero andaluz.

Al evocar su anterior época en el Nuevo Vivero, su tono se torna nostálgico, siendo consciente de la impronta que aquella plantilla dejó en la capital pacense, con un equipo que volvía a codearse con los mejores tras una larga travesía por el desierto. «Éramos un equipo hecho para otra cosa. Con Nafti, cogimos forma y nos acostumbramos a ganar. Cuando nos quisimos dar cuenta nos metimos en el playoff y seguro que la afición lo recordará siempre, porque llenamos la ciudad de ilusión. Fue un punto de inflexión, tuvimos mucha culpa de que la gente se enganchara el año siguiente», narra Ferrón.

Aunque con altibajos en su racha, enchufó doce dianas, diez de ellas en la temporada regular y dos en el empate a tres de la vuelta de los cuartos de final de la promoción de ascenso ante la UD Logroñés. «Intentaré mejorarlo, pero no me pongo ninguna cifra, porque sabemos cómo es esto. Ojalá se consiga».

Sostiene que, como en la campaña 2018/19, no parten con la condición de aspirantes al playoff, pero asegura que pelearán por lo máximo. «El tiempo dirá dónde vamos a estar, pero no podemos decir que con los equipos tan complicados que hay nuestro objetivo sea estar entre los cuatro primeros. Tenemos que ir partido a partido».

Respecto a la nueva propiedad y a los movimientos que se han producido en las altas esferas del club, argumenta que se siente tranquilo y que espera que el año transcurra con normalidad dentro de la situación que atraviesan. «Transmiten seriedad y transparencia, no tenemos pegas de ninguno. Saben lo que pasó el año pasado y no van a querer que se dude de ellos. Vienen a hacer las cosas bien y estoy seguro de que en ese tema no vamos a tener problemas».