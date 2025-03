Fran Viñuela y Fer Harta buscan crecer de la mano del Mérida

RAÚL PEÑA MÉRIDA. Viernes, 22 de julio 2022, 08:28 Compartir

El Mérida ha conformado un equipo con juventud y hambre para esta temporada en Primera RFEF. Dos de estos jugadores jóvenes son Fran Viñuela y Fer Harta, que quieren crecer de la mano con un Mérida que se enfrenta a su primera campaña en esta categoría.

Ambos admiten que aterrizan en el Romano para trabajar diariamente y que su mejoría se note sobre el terreno de juego. «Quiero entrenar al máximo cada día para darlo todo sobre el campo», admite un Fran Viñuela que también destaca que es «un orgullo» defender la camiseta de un equipo extremeño.

Viñuela es consciente de que se enfrenta a una temporada exigente, por lo que le da más importancia si cabe a una pretemporada que espera dura pero necesaria. «Ahora en pretemporada es el momento de entrenar fuerte, de conocernos todos, de coger las ideas del míster y hacernos fuertes en la categoría», explicó durante su presentación oficial como jugador, en la que estuvo acompañado también por Fer Harta.

Por su parte, Harta va a dar un par de saltos de categoría tras meter 13 goles en el Illescas. El delantero, que se define como un jugador «con carácter, rápido y con hambre de cara a gol», no cree que su juventud (es sub-23) pueda ser una losa esta temporada. «Es obvio que es un salto grande, pero con ganas, ambición y mucha entrega me podré adaptar a una categoría como esta», señaló el ariete del conjunto emeritense.

Además, Harta dejó claro que no se quiere poner una cifra de goles para esta temporada y que prefiere centrarse en ayudar al equipo: «No me pongo una cifra, solo los goles necesarios y suficientes para que el Mérida gane. Todo lo que sirva para sumar, bienvenido sea».

Mercado abierto

Por su parte, el director deportivo del Mérida, David Rocha, explicó durante la presentación de los jugadores que sigue buscando las últimas incorporaciones para el equipo de Juanma Barrero, pero que no quiere adelantarse a los acontecimientos y dar por seguro fichajes que se podrían truncar. «Tenemos algunas opciones abiertas y alguna quizá se puede hacer de manera rápida, pero no queremos lanzar campanas al vuelo. Ya nos han pasado varias cosas en el mercado, como tener a un jugador cerrado, con toda la documentación enviada, y al final se echa para atrás. Podemos tener algo cerrado de manera temprana o no, pero hay cosas que están avanzadas», apostilló Rocha.

Temas

