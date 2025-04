«Firmo marcar, ganar y no celebrarlo»

La última vez que el Mérida pisó el Nuevo Vivero, Carlos Cinta (Mérida, 1998) vivió aquel 1-0 desde el banquillo, horas antes de que ... destituyeran a Dani Mori. Era un canterano utilizado entonces para ayudar en la convocatoria. «A ver si tengo la suerte de jugar esta vez». Como aficionado, el emeritense no pisa el estadio pacense desde bien pequeñito. «Me acuerdo mucho del 0-2 de David Camps, pero yo no estuve en ese partido allí».

- ¿Le pone entonces jugar allí?

- Sí. La última vez no fue nuestra afición porque no dieron entradas por las restricciones de la pandemia y el ambiente fue espectacular. Imagínate este sábado yendo los nuestros para allá.

- Antes del partido de la primera vuelta entrevistamos aquí mismo a Lolo Pla y marcó Carlos Cinta. Ahora que entrevistamos a Carlos Cinta…

- Pues tendrá que marcar Lolo. Hombre… si metemos los dos, mejor. Sería espectacular.

«No me he encontrado físicamente bien en este 2023, pero ya estoy bien, sin ningún tipo de molestias y con muchas ganas»

- Su último gol fue precisamente ante el Badajoz.

- El 11 de diciembre, no se me olvida. A ver si podemos romper ya esta mala racha. Todo delantero quiere siempre hacer gol, pero yo no estoy obsesionado. Lo primero es traernos la victoria y aportar al equipo lo máximo posible.

- La lesión que sufrió en aquel partido le ha frenado mucho.

- Fue en la rodilla. Pude jugar varios partidos después, pero no estaba al cien por cien, estaba forzando.

- ¿Por qué el Cinta de ahora no es el mismo que el Cinta de la primera vuelta?

- Puede ser por muchos factores: que te conozcan más, el pico de forma… Pero la verdad es que no me he encontrado físicamente bien en esos partidos. Cuando mejor me encontré fue en Riazor y me volví a lesionar, y otra vez a empezar de cero. Pero ya estoy bien, sin ningún tipo de molestias y con muchas ganas.

- Tres goles en 2023: dos de penalti y el de Sandoval.

- No sé qué pasa, porque ocasiones estamos teniendo. Al principio también estuvimos tres partidos sin marcar y salimos de ahí trabajando. Creo que cuando entre uno, todo será más rodado.

- Que sea el mejor desplazamiento del curso, ¿aumenta la responsabilidad por si pierden?

- Al revés: pensamos que vamos a tener a nuestra afición allí y nos estará arropando y alentando. Por eso tenemos que salir a muerte y a por ellos.

- Minuto 85. 0-0. ¿Lo firma?

- (Risas) Puntuar fuera de casa, y más en esta categoría tan competitiva, es siempre bueno. No nos vendría mal, la verdad, pero nosotros lo que queremos es ganar.

- Su gol de la primera vuelta fue a lo David Camps. ¿Firmaría marcar esta vez y no celebrarlo?

- ¿Y ganar? Claro que sí. Marco y me quedo quieto. Con tal de traernos los tres puntos.