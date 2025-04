Un Unionistas con diez anula al Badajoz

El Badajoz no pudo imponerse en superioridad numérica a Unionistas, que se quedó con un jugador menos a los diez minutos de partido por la ... expulsión de Ramiro. Los pupilos de José María Salmerón se vieron superados por el conjunto salmantino en una segunda mitad en la que Kike Royo salvó a su equipo de la derrota con varias intervenciones de mucho mérito.

Comenzó el encuentro igualado en el Reina Sofía entre dos equipos que buscaban una victoria que les alejara de la zona de descenso. La primera ocasión de peligro fue para el Badajoz con un libre directo desde la frontal del área, tras señalar el árbitro una mano de Ramiro que castigó con tarjeta amarilla. Tan solo cinco minutos después, el central de Unionistas se marchaba expulsado en una jugada donde realizó una entrada a destiempo sobre David Soto y el colegiado le mostró la segunda cartulina.

Unionistas vio cómo se le complicó el partido con la expulsión, aunque lo siguió intentando y estuvo a punto de adelantarse en el marcador con un disparo de Losada desde el borde del área que Kike Royo desvió a córner con una buena parada. El conjunto de José María Salmerón no se encontró cómodo sobre el terreno de juego a pesar de la superioridad numérica con la que contaba ante una zaga salmantina que apenas tuvo grietas ni realizó concesiones.

Adilson puso en aprietos a David Vicente por la banda izquierda y el lateral zancadilleó al extremo del Badajoz tras un buen recorte. El colegiado navarro señaló la pena máxima. El lanzamiento desde el punto de penalti lo ejecutó un Zelu, que intentó colocar el balón en la escuadra en su disparo y estrelló el balón contra el larguero. No le gustó a José María Salmerón lo que vio sobre el césped e incorporó a Francis Ferrón al terreno de juego, en detrimento de Mancuso, antes de llegar al intermedio. La última oportunidad de la primera mitad estuvo en las botas de Gorri, que realizó una buena jugada por la banda izquierda y ejecutó un potente disparo contra el lateral de la red.

La tónica del partido cambió en la segunda mitad y Unionistas tuvo las ocasiones más claras en el inicio del segundo acto. Dos saques de esquina botados al primer palo los desbarató la zaga del Badajoz en un partido donde el conjunto salmantino generó peligro a balón parado. Los pupilos de Raúl Casañ lo intentaban por las bandas y un centro al área de Óscar Sanz lo palmeaba Kike Royo a córner.

Unionistas De la Cruz; David Vicente, Mario, Ramiro, Rojo; Héctor Nespral (Obeng min. 84), Óscar Sanz; Ramón Blázquez (Chapela min. 67), Losada (Leal min. 46), Raúl Beneit (Tropi min. 84); y De Miguel. 0 - 0 Badajoz Kike Royo; José Mas (Calderón min. 57), Mariano, Borja García, Edu Sánchez; Raúl Palma, Javi Ros (Cordero min. 63); David Soto (Alfaro min. 57), Mancuso (Francis Ferrón min. 42), Adilson; y Zelu (Chendri min. 63). Árbitro: Irurtzun Artola (Comité Navarro). Expulsó al jugador local Ramiro, por doble amonestación, en el minuto 10. Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Rojo y David Vicente; y a los visitantes Zelu y Javi Ros.

Incidencias: Reina Sofía, 2.100 espectadores.

Héctor Nespral se inventó un pase de fantasía para De Miguel que se encontró poco después con el pie de Kike Royo en una jugada invalidada por fuera de juego. A pesar de la superioridad numérica, el Badajoz vio cómo Unionistas dominaba el duelo y se aferraba a la figura de Kike Royo para mantenerse en el partido. Y es que acto seguido, Beneit realizó una gran conducción por el carril central y de nuevo su disparo desde la frontal se encontró con una gran mano abajo de Kike Royo.

La ocasión más clara de la segunda mitad para el conjunto dirigido por Raúl Casañ llegó en una falta lateral que voleó Beneit en el segundo palo y que volvió a toparse con una nueva intervención de un Kike Royo excepcional durante todo el choque. El rechace le cayó en el interior del área a Mario, completamente libre de marca, que no pudo conectar un disparo preciso y el balón se marchó por línea de fondo.

A pesar del dominio de la escuadra salmantina, el Badajoz dispuso de una de las mejores ocasiones con un centro desde la banda derecha de Calderón que cabeceó Chendri en el interior del área y se encontró con una espectacular mano de De la Cruz en una gran demostración de reflejos.

Ambos equipos lo intentaron hasta el final en un partido donde los guardametas negaron el gol en diversas ocasiones. El Badajoz se volcó arriba en los minutos finales, pero no supo aprovechar la superioridad numérica desde el inicio de un encuentro en el que el equipo fue de más a menos y donde los cambios no terminaron de surtir el efecto esperado. Finalmente, el empate sin goles no dejó contento al equipo de José María Salmerón, que se mantiene al borde de la zona roja de la clasificación y suma su segunda jornada consecutiva sin conocer la victoria.