Ferrón, una isla en la punta del Badajoz que amenaza a 'su' San Fernando

Manuel García Badajoz Viernes, 2 de septiembre 2022, 20:59

Responsabilidad, galones, presión... La posición de ariete se ha convertido en el coto privado de Francis Ferrón en el Badajoz. No existe en la plantilla ningún recambio específico para él ni nadie que aporte competencia para incrementar su exigencia, un desafío que deberá partir de su propia ambición y no del empuje de un aspirante en los entrenamientos ni con los puntos en juego. Álvaro Sánchez, que tampoco se atisbaba que fuera a porfiarle esa condición de titular si se hubiera quedado, se marchó casi sobre la bocina cedido al Estepona, ante la necesidad de liberar una ficha sénior para inscribir a Javi Ros, un trámite que se completó con éxito. La maniobra se completaba con la incorporación de un delantero sub-23, pero se dejó para el final y las negociaciones en curso no fructificaron. La conclusión es que los pacenses deberán afrontar la competición (al menos hasta enero) con un solo nueve puro.

El técnico Isaac Jové le lanzó un órdago al atacante algecireño, que deberá asumir el reto de aglutinar esa faceta. «Plena confianza en él, es el referente y tiene que echarse el equipo a la espalda, lo sabe y va a hacerlo, porque tiene capacidad para ello». Sin paños calientes ni eufemismos, el gol es su encomienda y llega con ganas de resarcirse para demostrar que sigue siendo un killer pese a sus números más recientes. «Viene con ilusión de reivindicarse porque tuvo una temporada difícil». Una motivación extra será medirse a su último club, el San Fernando (Civitas Nuevo Vivero, 21.30 horas), en el que militó tres años, con el precedente más cercano de seis goles, una cifra muy baja para el rendimiento que se espera de él.

El preparador blanquinegro incidió en que el andaluz no estará solo, porque otros futbolistas poseen llegada y finalización: «Tenemos variantes, quizás con perfiles diferentes, pero Soto puede actuar ahí y a Zelu lo hemos reconvertido y lo está haciendo bien y puede adaptarse. Tienen otras características pero poseen esa mentalidad». No le quedará más remedio que reciclarse y exprimir las cualidades ofensivas de sus hombres de arriba para suplir las carencias de pólvora.

Reconoce que hace un par de semanas, en el tramo final del mercado estival, solicitó un refuerzo por línea, en defensa y en la medular se atendieron sus peticiones con José Mas y Javi Ros, pero en la punta de lanza no fue así. Aun así, no se para a lamentarse y se proveerá del filial cuando lo exija el guion. «Las preocupaciones no valen de nada, es el que hay y tengo que confiar en él. Además contamos con un par de jugadores en el filial a los que vamos a observar y serán un apoyo. Ya se habló de que sería parte de la idiosincrasia del Badajoz mirar a la cantera».

Ningún movimiento más se fraguó en las oficinas del Nuevo Vivero en las últimas horas para cerrar transacciones y los pacenses competirán con 19 futbolistas. Entre ellos un Javi Ros que está listo para entrar en la convocatoria, pero que es prematura su irrupción en el once inicial. «Se está adaptando al ritmo y a lo que buscamos, viene con ganas. Es muy profesional y se preocupa por entender el método de trabajo y va a más». Al igual que José Mas, la penúltima incorporación y «que está preparado para jugar». No en vano, ya estuvo disponible ante la Cultural y salió en la segunda parte sustituyendo a Acuña en el minuto 64.

Admite que existen aún diferencias sustanciales entre el punto de forma de unos integrantes de la plantilla y otros, lo cual condicionará la alineación. No se prevén muchos cambios tras las buenas sensaciones transmitidas en el debut, aunque el técnico catalán comentó, sin desvelar de quién se trata, que hay algún tocado que podría dejar su puesto. Es consciente de que queda mucho por ajustar y perfilar, pero valoró el gran ambiente que se respira en el grupo. «Somos una piña, los veo unidísimos, solo hay que observar cómo celebraron el gol el otro día siendo un equipo nuevo. Se está consolidando todo, creen en el trabajo y es una oportunidad importante venir aquí, ya que algunos han tenido situaciones difíciles recientes y pueden reengancharse al fútbol».

En el plano personal, será el estreno en partido oficial de Jové en el banquillo del feudo pacense. «Es algo que deseaba mucho, lo necesitábamos», enfatiza. Aunque reitera que siente un gran privilegio desde que asumió las riendas del vestuario. «Es especial desde que llegué, poder dirigirlo fue importante. Me toque estar en una cabina o en el campo, cuando me meto en un partido lo vivo igual de intenso. Ahora es mejor porque puedo mandar los mensajes más rápido».

Dos inicios halagüeños

Tanto Badajoz como San Fernando se miden lanzados por el impulso del primer triunfo. El conjunto isleño, arrastra además un buen balance en pretemporada, obteniendo resultados positivos ante rivales fuertes. «Cuentan con futbolistas de experiencia. Es un bloque sólido, con pegada arriba. Equipo físico, fuerte, corpulento, que trabaja bien la estrategia y transita muy bien».

El técnico visitante, Nacho Castro, recupera a una pieza importante, Dani Molina, que no pudo estar en el primer duelo por lesión, pero pierde a Sergio Ayala y a Rafa Páez por unas molestias. El preparador del cuadro andaluz se refirió al Badajoz resaltando que ha realizado «muchos cambios en la plantilla, se han reforzado muy bien con perfiles que atesoran bagaje en la categoría y que encima han empezado muy bien ganando en el campo de uno de los favoritos a luchar por el ascenso y dando buenas sensaciones».

CD Badajoz-San Fernando CD Badajoz Kike Royo, Acuña, Cordero, Mariano, Valcarce, Raúl Palma, Théo Chendri, Adilson, Zelu, Alfaro y Ferrón.

San Fernando: Ismael Falcón, Lanchi, Farrando, José Carlos, Luis Ruiz, Cebeiro, Bicho, Ilyas Chaira, Biabiany, Javi Navarro y Rubén del Campo.

Árbitro: Fernando Bueno Prieto (comité madrileño).

Estadio y hora: Civitas Nuevo Vivero, 21.30.