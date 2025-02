Fernando Moreno, un canterano con galones

Ante la plaga de bajas ahí están las jóvenes promesas dan un paso al frente. Son tres los canteranos que ya han debutado con el ... Badajoz en estas cinco primeras jornadas. Santiago Muller, Álex López, Edu Sánchez y Fernando Moreno son fijos en los entrenamientos del primer equipo y ya habituales en las convocatorias. Fernando Moreno se estrenaba en una lista para viajar hasta Valdebebas y a la primera cumplió su sueño de debutar con la camiseta blanquinegra. «Para mí es como un sueño que se ha hecho realidad», reconoce.

Fernando Moreno saltó al césped del Alfredo di Stéfano en el minuto 76 como sustituto de Javi Ros. «Fue un día muy especial que jamás se me olvidará. En el Alfredo di Stéfano, ante el Real Madrid Castilla, con jugadores espectaculares que han debutado en Primera División y ni más menos con el entrenador Raúl González, con lo que representa en la historia del fútbol español. Fue un orgullo y un placer para mí y mi familia», cuenta aún emocionado y casi sin creérselo todavía, aunque con los pies en el suelo. «Hay que seguir trabajando para que me den más oportunidades como esa», sostiene.

Este chaval de Huelva, mediocentro que juega en el filial blanquinegro y que dio sus primeras patadas al balón en su barrio del Nuevo Molino, es todo un descubrimiento para la afición pacense. Con 9 años el Recreativo de Huelva se fijó en su fútbol y al cumplir los 18 recaló en el juvenil del Badajoz de División de Honor. «Tuvimos un buen año y Guzmán me dio la oportunidad de empezar la pretemporada con el primer equipo», recuerda Fernando Moreno, a quien le falta una asignatura para terminar segundo de Bachillerato en el Zurbarán y quiere estudiar Ciencias del Deporte, aunque tiene claro su futuro. «Mi sueño es ser futbolista y voy a luchar lo máximo por ello, pero quiero seguir estudiando al mismo tiempo».

Sobre su debut con el Badajoz le quedó un sabor agridulce. «Un poco disgustado por el resultado, pero contento en lo individual porque el míster me dio una oportunidad muy buena de debutar con 19 años en Primera RFEF y muy agradecido por esos minutos y la confianza».

El centrocampista onubense apunta que recibió la noticia sobre su convocatoria por whatsapp. Se la dio el delegado del equipo, Alfredo Gómez Landero, y reconoce que esa noche le costó conciliar el sueño al tener un cosquilleo en el estómago. «Pude dormir, pero estaba algo nervioso y ansioso por poder debutar en esta categoría», comenta.

Pero las alegrías no se quedaron en ese primer viaje con el Badajoz porque en el segundo tiempo salió a calentar en la ciudad deportiva del Real Madrid y saltar al campo. En el autobús ya fantaseaba con la posibilidad de debutar. «Me lo esperaba porque éramos pocos jugadores y Javi Ros tenía algunas molestias. Al final salió bien, pude provocar el penalti y tuve buenas sensaciones». Y es que Fernando Moreno fue uno de los grandes protagonistas de un partido que no salió del todo bien para el Badajoz. El canterano provocó el penalti que sirvió para maquillar el resultado en un encuentro en el que los pacenses merecieron algo más. «Veo que Theo Zidane se durmió un poco con el balón y fue la oportunidad de robarle el balón, nada más sentir el contacto y fui un poco más listo y me tiré al suelo. Una vez que me caí ya sabía que era penalti, lo vi bastante claro». Así recuerda la jugada. Fernando Moreno tiene un talento natural y una personalidad que le define como jugador. Lo prueba su valentía y atrevimiento de querer tirar el penalti a pesar de su condición en el escalafón como debutante y benjamín del grupo. «Me levanté e iba a intentar tirarlo, pero estaban Zelu y Calderón con el balón y se lo dejé a ellos porque tienen más galones. Tenía muchas ganas de tirarlo y al ver que estaban discutiendo por tirarlo ni lo dije». Una seguridad que le da ser el especialista en lanzarlos en el Badajoz B. «La semana anterior metí el gol de penalti con el filial ante el San Jorge en el primer partido de liga», relata. En ese sentido no se arruga ni ante los mayores ni en un escenario como Valdebebas. «Hay que tener personalidad y mostrarse en el campo. A la hora de tirar un penalti hay que tener valor. Había mucha gente viéndote y era una buena oportunidad de demostrar que tengo galones y que puedo tirar los penaltis», remarca.

Fernando Moreno es consciente de su papel en el primer equipo y asume que en el mercado de invierno lleguen refuerzos. «Es normal que quieran reforzarse con gente más veterana porque somos muy jóvenes. Nosotros trabajamos para dejarle claro al míster que si cuenta con nosotros vamos a estar al cien por cien y hacerle saber que vamos a aprovechar los minutos y competir con toda la ilusión del mundo».

En el vestuario encuentra el apoyo y consejos de los capitanes Borja o Zelu y otros como Adilson, Burlamaqui o Chendri. «Están muy pendientes de mí, me dan consejos y estoy encantado de aprender de ellos, para mí es un lujo».