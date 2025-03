El Femenino gana y refuerza su plaza de ascenso directo

Martes, 18 de enero 2022, 08:05 Comenta Compartir

El Badajoz Femenino consolida su plaza de ascenso directo con su victoria ante el San Miguel por 3-1. El equipo de Dani Sánchez Mata resolvió su compromiso ante las placentinas y se aprovechó de los tropiezos del Almería y Sevilla B para ampliar la ventaja a 4 y 7 puntos, respectivamente con sus sus más inmediatos perseguidores. Las pacenses se mantienen así segundas a diez puntos del líder Málaga, en las dos primeras posiciones que dan acceso directo a la nueva Tercera RFEF femenina.

El conjunto blanquinegro encauzó rápidamente el encuentro disputado en el campo federativo Adelardo Rodríguez de San Roque con un gol de Ainhoa a los 12 minutos tras recibir un pase a la espalda de la defensa de Marga y regatear a la portera visitante. En el 24, sería la propia Marga quien establecería el segundo al botar una falta que no llega a rematar Idaira y se colaba en la portería rival. Antes del 3-0, un tanto de Luisa no subió al marcador por fuera de juego. Pero Ainhoa firmaría su doblete de vaselina justo antes del descanso. La delantera pacense tuvo su 'hat trick' particular a media hora del final, pero la meta placentina lo impediría con una excelente parada. Y ya con el partido a punto de finalizar, el San Miguel pondría el 3-1 en un certero remate en un saque de esquina.

La próxima semana el Badajoz Femenino visita Las Rozas.