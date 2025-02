La Federación de Peñas rompe con el Extremadura

REDACCIÓN BADAJOZ Domingo, 28 de noviembre 2021, 23:45 Comenta Compartir

El Extremadura es un polvorín y si no ha saltado ya por lo aires es por el compromiso de jugadores, cuerpo técnico y empleados y la paciencia de su afición. Pero las peñas azulgranas ya no pueden más ante los devaneos del presidente Manuel Franganillo y han decidido romper con el club. «Nos vemos obligados a anunciar que nos desligamos oficialmente del Extremadura UD como Federación de Peñas, así como del Área Social del club. Seguiremos nuestro camino como una asociación independiente, apoyando el sentimiento del Extremadura de Almendralejo, que es lo que nos representa y simboliza a día de hoy como aficionados», informa la Federación de Peñas del Extremadura en un comunicado.

La agrupación de seguidores azulgranas apuntan al dirigente de la entidad como el responsable de esta desvinculación total, a quien acusan de faltar a la verdad. "Desde la Federación de Peñas del Extremadura UD queremos denunciar las graves acusaciones realizadas por el presidente del Extremadura UD, Manuel Franganillo, hacia nuestras peñas". Esta ruptura es otro capítulo más de un desencanto que se vio plasmado en la manifestación convocada hace una semana en contra de la gestión del club y en la que se pidió la dimisión de Franganillo. "No podemos permitir ni tolerar que el señor presidente se dedique a llamar a nuestro presidente en funciones para proferirle insultos, causándole molestias y presiones de manera continuada". Al respecto de dichas acusaciones, la Federación de Peñas aclara que los desplazamientos siempre han sido sufragados por el propio colectivo sin que tuviera que intervenir el club. "Ante las graves y falsas acusaciones vertidas a nuestro presidente, le tenemos que decir a Manuel Franganillo que esta Federación siempre se ha gestionado y autofinanciado sus viajes gracias a las cuotas que pagan sus peñistas". En ese sentido, las peñas se sienten ofendidas y comunican que se desligan para pasar a no tener ninguna vinculación con la entidad. "Tenemos que comunicar que nuestra intención clara siempre ha sido la de estar al lado del club y trabajar de la mano con el Extremadura UD, pero ya no podemos tolerar más este continuo maltrato".

Temas

Fútbol