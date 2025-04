Sin señales de esperanza en el Nuevo Vivero

J. P. BADAJOZ. Lunes, 7 de febrero 2022 | Actualizado 08/02/2022 07:39h. Comenta Compartir

Pasan los días y todo sigue igual por el Nuevo Vivero. El vestuario blanquinegro sigue sumido en una desazón cada vez más perceptible y una pesada carga difícil de soportar. La situación de desamparo dentro del club es evidente sin saber a quién dirigirse y ante un futuro incierto. El Badajoz se encuentra en un punto de desgobierno y bloqueo del que no se sabe cómo va a salir. Se ha adentrado en una zona fuera de cobertura a la que no llegan señales de esperanza. Los jugadores están abatidos y solo el día de partido supone ese refugio para volver a sentirse futbolistas por unas horas y recuperar el verdadero sentido de su día a día. «Cada cual tiene su casa, su hipoteca, sus circunstancias, sus situaciones y no es fácil. Llueve sobre mojado y sobre todo porque vemos que no hay solución posible», describía Óscar Cano.

Mientras el grupo Lanuspe SL prepara su inminente desembarco previsto para este martes, el Badajoz sigue moviéndose milagrosamente en el alambre. Depende de una autorización judicial que no llega. Hasta ese momento no se empezará a hablar de certezas. Porque ahora todo está cosido con hilos de acuerdos verbales y poderes notariales.

Pero la afición no desiste en su empeño y no va a dejar al Badajoz abandonado a su suerte. La Federación de Peñas ha movido ficha y se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para presentar una reclamación formal con el objetivo de que inste al juez a tomar una pronta decisión sobre la venta del club y deje de estar en manos de la familia Parra. Ha cursado su escrito por los cauces oficiales y reclama que «se apremie al Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga para que se pronuncie con inmediatez sobre la venta del paquete accionarial del CD Badajoz». El traspaso del paquete accionarial es la clave para sacar al club de este estado de inmovilidad técnica.

Situación de desamparo

Desde dentro se sigue trabajando a pesar de la extraña situación para que el club siga funcionando, pero nadie sabe a qué atenerse. «Si cualquier persona del planeta tierra es capaz de decirnos a qué nos podemos acoger para tener un hilo, aunque sea minúsculo, de esperanza que nos lo diga. Lo que sí está garantizado es que esa gente que está ahí dentro va a seguir trabajando a tope y honrando su profesión, la camiseta y el escudo que lleva».

La agrupación de peñas entiende que el retraso en la decisión del juez perjudica el funcionamiento del club con toda la situación de incertidumbre que conlleva para todas aquellas personas que dependen económicamente del Badajoz y pone en peligro su futuro. «Una dilatación temporal excesiva en la resolución judicial de la venta del club produciría resultados fatales, por lo que se necesita agilizar estos trámites y que se ponga en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga la urgencia de resolver esta cuestión».

