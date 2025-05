El Extremadura no viaja para jugar en Ferrol Si se confirma la segunda incomparecencia el club azulgrana quedará excluido de la liga y será descendido

raúl peña Viernes, 25 de febrero 2022, 19:59 Comenta Compartir

El fin del Extremadura en esta Primera RFEF está cada vez más cerca. El equipo no viajó ayer a Ferrol para disputar el encuentro de hoy. Salvo sorpresa mayúscula los futbolistas azulgranas no irán a tierras gallegas, el partido no se jugará y el Extremadura quedará excluido de la competición y descendido administrativamente.

El equipo entrenado por Manuel Mosquera tendría previsto haber viajado ayer hasta Ferrol, pero no lo hizo. El autobús que se encarga de trasladar al equipo en los partidos de fuera de casa se presentó en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, pero allí no había nadie. Los jugadores estaban ejerciendo su derecho a huelga y no acudieron a los campos de entrenamiento del Extremadura.

El choque que disputó el conjunto azulgrana la pasada semana ante la Cultural Leonesa será el último en su historia. El Extremadura quedará apeado de la competición por su segunda incomparecencia y a partir de ahora los equipos con los que tendría que jugar el cuadro azulgrana sumarán los tres puntos en ese partido.

Esta situación se vio venir desde el jueves, cuando los jugadores anunciaron que convocaban una huelga durante este fin de semana si no llegaba el dinero para que el club cumpliese las promesas que les había hecho. La plantilla firmó esa huelga y ya ayer no se presentó al entrenamiento. La segunda incomparecencia acelerará la desaparición del club, que podría confirmar su entrada en la fase de liquidación en los próximos días.

El secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), DiegoRivas, quiso dejar claro el jueves que a los jugadores no se les puede cargar el peso de esa segunda incomparecencia. Los futbolistas son los que están sufriendo en toda esta situación y no jugarán en Ferrol porque sus problemas han ido en aumento día a día hasta que ya no han podido más. «Los jugadores son las víctimas», aclaró Diego Rivas durante la rueda de prensa para comunicar la huelga de la plantilla del Extremadura.

El autobús que se encarga de trasladar al equipo se presentó en la Ciudad Deportiva, pero allí no había nadie porque los futbolistas hicieron huelga

Con esta segunda incomparecencia ni primer equipo ni filial podrán seguir compitiendo esta temporada en sus ligas. El Extremadura descenderá a Segunda RFEF y no podrá volver a ascender a Primera RFEF en las dos próximas temporadas desde su descenso.

Mientras tanto, el Racing de Ferrol sigue preparando el partido ante el Extremadura aunque son conscientes de que el partido no se va a jugar y de que ganarán los tres puntos sin saltar al terreno de juego.

Temas

Extremadura UD