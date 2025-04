El Extremadura sopesa jugar ante la Cultural

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 17 de febrero 2022, 08:57 Comenta Compartir

El Extremadura UD se plantea jugar el sábado ante la Cultural Leonesa, en el Francisco de la Hera, aunque no llegue el dinero para pagar las deudas que salven al club antes de la liquidación.

Esta decisión iría, de nuevo, en contra de lo manifestado por el técnico azulgrana, Manuel Mosquera, que confirmó hace unos días, tras el partido ante el Calahorra, que su equipo no jugaría este sábado si no llegaba el dinero, ya que las condiciones no eran las apropiadas.

De nuevo esta semana podría haber un cambio de parecer y que el partido ante la Cultural Leonesa finalmente se juegue, según avanzaron ayer Radiogolex y Cope Almendralejo.

El plazo para que el Extremadura acredite que ha llegado la financiación necesaria para hacer frente a las deudas acaba el domingo, un día después del partido, por lo que si no ha llegado el dinero cuando los azulgranas se enfrenten a los leoneses será muy complicado que el club evite la desaparición. Si esto sucede así, ante la Cultural Leonesa será el último encuentro de la historia del club almendralejense.

El equipo de Manuel Mosquera volvió a los entrenamientos ayer en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, pero lo hizo bajo mínimos, con menos de ocho futbolistas, y con una sesión en el gimnasio. Así, los jugadores no saltaron siquiera al campo de entrenamiento, por lo que de jugar el sábado su preparación para el partido será mínima. En las próximas horas el club decidirá su juega finalmente o no ante la Cultural Leonesa.