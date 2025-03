El Extremadura sigue con tres futbolistas del primer equipo

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 5 de enero 2022, 07:59 Comenta Compartir

El Extremadura tiene un día menos de maniobra para intentar solucionar la papeleta que se le plantea para este fin de semana. Ya el lunes entrenaron solo tres futbolistas con ficha del primer equipo y ayer volvió a ocurrir lo mismo. Casto, Gato y Morcillo se ejercitaron a las órdenes de Manuel Mosquera en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, pero no lo hicieron junto al resto de compañeros.

Los tres futbolistas entrenaron junto con Vargas y Musa, jugadores asiduos en las convocatorias de Manuel Mosquera, pero que tienen ficha del filial, y con el resto de jugadores del Extremadura B. El entrenador azulgrana se volvió a encontrar la misma situación en el segundo entrenamiento de esta semana para preparar el partido del sábado ante el Real Unión de Irún.

Pese a que el momento deportivo que atraviesa el Extremadura es muy complicado, ya que aún no sabe cómo y con quién va a jugar el choque del sábado en tierras vascas, en el club están convencidos de que se salvará la situación este fin de semana y que después tendrán tiempo de resolver los problemas que vengan, ya que no habrá liga hasta dos fines de semana más tarde.

Los jugadores que siguen teniendo ficha del primer equipo, pero que no están acudiendo a los entrenamientos, como es el caso de Toribio, Dani Pérez, Pedro López, Sandaza o Sebas Coris, entre otros, tienen claro que no van a jugar ante el Real Unión de Irún si no ha llegado el dinero para cobrar antes. Esta posibilidad es casi una utopía, por lo que el Extremadura buscará otras fórmulas para disputar el partido.

La que el club va a tomar, si nada cambia de aquí al fin de semana, es la de hacer cinco fichas profesionales a jugadores del filial y que jueguen con los tres futbolistas del primer equipo que sí están entrenando. La convocatoria la completarían jugadores de la cantera, que viajarían a Irún el sábado y que quizá jueguen con el Extremadura B el domingo, ya que el horario del partido ante el Trujillo se ha cambiado y ya no se jugará por la mañana, sino por la tarde a las 17.00 horas.

Ahora el club tendrá que decidir a qué jugadores les hace la ficha profesional. Musa y Vargas son dos de los futbolistas que la tienen casi asegurada, y después habrá otras tres entre los demás canteranos. El medio Radiogolex informa que los demás elegidos son Assane, mediocentro defensivo que ha sido de lo mejor del filial esta temporada; y dos laterales que también pueden jugar como interiores, Parada y Peteiro.

Después, la lista de convocados se completará con futbolistas del filial y en todo momento tendrá que haber siete futbolistas, como mínimo, con ficha profesional sobre el terreno de juego para que el Extremadura no incurra en alineación indebida.

