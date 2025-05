El Extremadura, sin remedio en sus últimos días

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 22 de febrero 2022, 07:29 Comenta Compartir

El Extremadura sigue con vida, aunque pueden quedarle solo horas para que se confirme su liquidación. El club azulgrana entra en las últimas horas para encontrar una solución a su problema económico. Si sus arcas no reciben una inyección económica de más de tres millones de euros no habrá futuro y la desaparición será una realidad.

El plazo para presentar algún documento que certifique que habrá dinero acaba mañana a las tres de la tarde y no hay indicios en los despachos del Francisco de la Hera que inviten al optimismo. La financiación no va a llegar a tiempo y el club se acerca a la liquidación mientras que se acaba su agonía.

La única opción de que el Extremadura llegue al fin de semana con vida es que el club presente un recurso antes de mañana a las 15.00 horas y que mientras se estudia el equipo siga adelante en la competición. Eso sí, si no hay dinero ningún recurso va a prosperar y sería alargar la espera a la desaparición del club unas semanas. Mientras tanto, el Extremadura podría seguir compitiendo, pero sin mucho que jugarse.

Además, al club se le podrían complicar aún más las cosas si los jugadores toman la decisión esta semana de ir a la huelga y de no jugar el partido de este sábado ante el Racing de Ferrol en tierras gallegas. Los plazos determinan que la huelga se tiene que comunicar cinco días antes de la fecha, por lo que los jugadores se han puesto en contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para saber qué margen de maniobra tienen para ir a la huelga este fin de semana.

De momento los jugadores guardan silencio hasta los próximos días. La plantilla no quiere hacer ninguna declaración hasta este jueves, cuando ya haya pasado el plazo dado por la jueza para presentar el recurso si el club ingresa el dinero. Las próximas horas van a determinar qué se hace tanto en el vestuario del Extremadura como en los despachos. Pese a lo complicado de la situación, el club intentará hacer algún movimiento para salvarse, pero es complicado que lo que no se ha conseguido en meses se alcance en unos pocos días.

Exclusión del filial

Y por si fuera poco, la situación del filial también salpica al primer equipo. El Extremadura B no se presentó a su partido ante el Diocesano y ha quedado excluido de la competición. Esto hace que los futbolistas que estaban en el primer equipo, pero con ficha del filial, como Mulero, Fran Rosa, David García, Álex Guillén, Abel y Carlos no puedan jugar ya esta temporada a las órdenes de Manuel Mosquera en el primer equipo azulgrana. El Extremadura se quedaría sin jugadores para componer un 'once' en el caso de jugar en Ferrol.