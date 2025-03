El Extremadura quiere la cesión del Francisco de la Hera

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 31 de diciembre 2021, 08:06 Comenta Compartir

El Extremadura continúa interesado en la cesión del Francisco de la Hera para los próximos 50 años. El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, confirmó ayer que el presidente del club, Manuel Franganillo, ha preguntado por la posibilidad de llegar a un acuerdo para ceder el estadio y desde el Ayuntamiento no pondrán impedimento a esta situación.

La concesión por 50 años del Francisco de la Hera está supeditada a que el Extremadura resuelva su situación económica. Si el club sigue manteniendo deudas con las administraciones es imposible que la explotación del recinto deportivo caiga en sus manos. Si el Extremadura consigue salvar esa situación, complicado a día de hoy, el Ayuntamiento de Almendralejo aceptaría llegar a un acuerdo para la cesión.

Esta no es la primera vez que el club azulgrana se interesa por la explotación del estadio. Ya en la época de Luis Oliver como inversor y accionista se mantuvieron reuniones para llegar a un acuerdo. Ahora Franganillo está de nuevo interesado en la cesión. «Hacer una concesión del estadio da ventajas. Esto ya se nos planteó antes cuando estaba Oliver. Una concesión a largo plazo interesa a los clubes por equilibrar sus balances económicos porque se considera un activo», explicó el alcalde de Almendralejo durante un encuentro con los medios de comunicación.

El propio José María Ramírez no pone trabas a un acuerdo con el club: «A una concesión del campo no le veo obstáculos. Es más, ya hay borradores. Esto se ha trabajado porque no somos los primeros que hacemos una concesión. Se manifestó interés hace tiempo y se ha vuelto a manifestar interés por esas conversaciones que está teniendo el presidente. Estamos un poco a la espera».

José María Ramírez también admitió que ha hablado hace unos días con el presidente del Extremadura y que le ve confiado en resolver la situación que atraviesa ahora mismo el club. «Él (por Franganillo) sigue confiado y yo no soy quien para quitarle ese ánimo. Es verdad que se ha hablado siempre de unos tiempos límites que al final no son tan límites y caben otras posibilidades», señaló.

El alcalde añadió que le preocupa la situación del Extremadura por cómo puede afectar a sus seguidores y a la ciudad, ya que el club ha sido uno de los estandartes de la capital de Tierra de Barros en los últimos años. «Me preocupa la afición y el nombre de Almendralejo y la proyección que le ha dado y que le puede dar en el futuro. Si no es posible, que no estemos agonizando tantos meses y dando que hablar. Si es posible, ojalá», sentenció.

Por último, Ramírez aseguró que al Ayuntamiento le beneficia que el Extremadura se haga cargo del estadio: «Si desaparece el Extremadura a nosotros nos cuesta dinero el Francisco de la Hera, el seguir manteniéndolo. Ahora no nos cuesta».