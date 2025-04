El Extremadura se queda sin soluciones El equipo no jugará el sábado si antes el club no consigue el dinero para saldar las deudas y evitar la desaparición

El Extremadura se ha quedado sin soluciones, sin vías de escape y sin futuro. El club ya no puede alargar más el chicle y el partido del pasado sábado ante el Calahorra va a ser el último que jueguen los azulgranas en su historia. Este domingo acaba el plazo para que el Extremadura acredite que dispone de dinero para hacer frente a las deudas que tiene que pagar de manera inmediata. Esa aportación no va a llegar y el club desaparecerá en las próximas semanas.

El equipo entrenado por Manuel Mosquera jugaría el sábado, un día antes de la fecha límite, en el Francisco de la Hera ante la Cultural Leonesa, pero el técnico azulgrana dejó claro tras la derrota ante el Calahorra que no habrá encuentro si no llega antes el dinero. O sea, o hay inversión o el Extremadura no disputará el encuentro ante el cuadro leonés y será descalificado de la competición, aunque esta situación es la menos preocupante.

«Nuestro compromiso ha llegado hasta aquí. El sentido que tenía de jugar partidos era hasta aquí y ahora ya nos ponemos en las manos del presidente y de todas las personas que dependemos nosotros de ellas. Si no llega el dinero no vamos a jugar el sábado contra la Cultural. Ni el cuerpo técnico va a estar ni los jugadores van a estar», explicó Manuel Mosquera tras el partido en La Planilla ante el Calahorra.

Por lo tanto, si el Extremadura no juega el sábado será la muestra de que el club va a desaparecer. La plantilla y el cuerpo técnico han decidido llegar hasta donde se podía y entienden que el partido ante la Cultural Leonesa no tiene mucho sentido si no ha llegado el dinero y la fecha límite es el domingo.

Manuel Franganillo continúa buscando alguna solución a la desesperada para que el Extremadura no desaparezca. Lo cierto es que el tiempo juega en contra del presidente azulgrana y la posibilidad de que el club reciba una inyección a través de un crédito bancario, que es en la fórmula en la que se trabaja, es mínima. Así, Franganillo lo va a intentar hasta el último momento, pero lo que no ha conseguido de aquí para atrás, con meses de margen, es complicado alcanzarlo en unos pocos días.

Las próximas horas son definitivas, tanto para bien como para mal, para el fútbol en Almendralejo. Mientras tanto la plantilla y el cuerpo técnico esperarán noticias esta semana para conocer si van a competir o no este fin de semana. Si no juegan y el Extremadura desaparece quedarán libres para firmar por otros equipos hasta final de temporada, aunque estas operaciones tienen sus dificultades.

Nueva derrota

Y en medio de toda esta vorágine, el Extremadura vivió el pasado sábado una nueva derrota. De nuevo el equipo recibió seis tantos y de nuevo se vio a un Extremadura inferior al rival. Los jóvenes azulgranas no están sabiendo competir ante rivales que hace unos meses estaban dos categorías por encima. Pese a todo, Manuel Mosquera cree que el resultado es lo de menos, ya que se centra más en cómo afrontar los encuentros y no en si pueden recibir más o menos tantos. «Los jugadores tienen que estar tranquilos. Ya antes del partido les avisé de que nosotros no medimos esto por los goles que nos marquen, medimos por el esfuerzo, por lo que quieren. Nosotros sabemos cómo nos estamos enfrentando a esta categoría», señaló Manuel.

El Extremadura recibió el cariño de la afición del Calahorra durante el partido. Una muestra de empatía que Manuel Mosquera agradece, pero que es complicada de recibir semana tras semana: «También es agotador ir a cada sitio y que te estén dando ánimos porque es muy complicado vivirlo, pero lo más importante es agradecerlo».

La situación actual ha dejado al equipo sin apenas poder entrenar y con Manuel ejerciendo más como un psicólogo deportivo en el vestuario que como un técnico, una labor que preferiría dejar de lado para centrarse más en las sesiones de preparación. «Me encantaría ser entrenador, porque ahora lo que hago es animar a un grupo de jugadores, a unos técnicos y que, con mis palabras, la afición vea por qué hacemos las cosas y estamos aquí. Todo esto es agotador», lamentó el técnico gallego en la sala de prensa de La Planilla.

Pese a todos los problemas que ha vivido en Almendralejo en los últimos meses, Manuel mantiene el orgullo intacto y las ganas de seguir al frente del Extremadura: «Mi orgullo no se mide en problemas por estar en un sitio como el Extremadura. Es mi vida, me han dado la vida y Almendralejo es mi pueblo. Es un orgullo para mí que no lo va a cambiar ningún resultado».