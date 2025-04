El Extremadura se queda sin alma

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 11 de febrero 2022, 08:48 | Actualizado 09:58h. Comenta Compartir

La afición del Extremadura está cansada de la situación. Los aficionados azulgranas también sufren los problemas que está atravesando el club de Almendralejo desde hace varios meses. La incertidumbre y el negro futuro que le depara al equipo consumen a una afición que en los últimos años ha estado junto a los jugadores en el estadio, pero que ahora cada vez está formada por menos seguidores.

Y es que el Extremadura está viviendo esta temporada las peores entradas al Francisco de la Hera desde que el club subió a Segunda División B en la temporada 2016/2017. Y solo durante la primera vuelta de esa campaña, ya que en la segunda se enganchó a la afición con la llegada del grupo inversor de Luis Oliver. Así, desde hace más de cinco años no se veían algunos partidos con tan poco público como el que se ha visto en el Francisco de la Hera durante los últimos encuentros, incluido el de Copa del Rey ante el Zamora.

LAS FRASES Peor entrada La eliminatoria de Copa del Rey ante el Zamora solo tuvo a 400 espectadores en las gradas del Francisco de la Hera, el peor dato en muchos años.

Mala media El Francisco de la Hera tiene una media de 970 espectadores por choque en los últimos cinco partidos disputados en Almendralejo.

Más en Regional En el primer partido en el estadio del club en Primera Regional había más público, 1.400, que en los últimos encuentros como local en Primera RFEF.

Desde que el Extremadura ascendió de Tercera a Segunda B el club ha sido una montaña rusa. A veces muy mal, otras muchas muy bien y ahora sufriendo los que pueden ser los últimos días, y la afluencia de público ha ido siempre en consonancia con la buena o mala situación del equipo. Por eso, ahora el Francisco de la Hera está viviendo sus peores registros desde hace varios años.

José Rangel Presidente de la Federación de Peñas del Extremadura«En la Federación seguimos más o menos los mismos. La gente está ahí por si hubiera futuro»«Para que vuelva la gente tiene que haber un nuevo proyecto o este pero con otras personas distintas»

En el partido de Copa del Rey ante el Zamora se llegó a lo más bajo. Ese partido solo lo presenciaron unas 400 personas, todas ubicadas en Tribuna porque las demás zonas del estadio ni siquiera se abrieron. Ante el Zamora también, pero en liga, hubo unos 850 espectadores y la cosa no mejora, ya que ante el Sanse el pasado fin de semana apenas 1.000 personas vieron en directo la goleada que recibió el cuadro almendralejense.

Esas 400 personas del partido de Copa del Rey es el peor registro en el Francisco de la Hera desde los primeros años del club. Ni en Tercera iba tan poca gente al coliseo azulgrana. Obviamente, el parón por la covid 19 dejó la estampa de un Francisco de la Hera vacío mientras el Extremadura se jugaba la permanencia en Segunda División, pero esa situación era excepcional y común en toda España.

En su primera temporada como club, allá por 2007, el Extremadura arrastraba más gente en algunos partidos de Primera Regional –jugaban en el Francisco de la Hera y en el campo de césped artificial del Polideportivo Tomás de la Hera– que ahora. Por ejemplo, en noviembre de 2007 jugaron ante el CD Vadesa con 900 espectadores en las gradas del polideportivo y en su primer partido en el Francisco de la Hera, en enero de 2008 ante el Monteporrino Salvaleón estuvieron 1.400 espectadores. Esto confirma que el Extremadura está ahora en uno de sus peores momentos de su historia en cuanto a público se refiere.

Lejos quedan ya esos partidos con el Francisco de la Hera a rebosar. El choque del ascenso a Segunda B ante el Conquense, con más de 9.000 espectadores en las gradas; los 10.000 aficionados en el estadio que se alcanzaron durante la segunda vuelta de la primera temporada en Segunda B; o el lleno con 11.500 espectadores en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda División, ante el Cartagena.

El presidente de la Federación de Peñas, José Rangel, tiene claro que la situación a la que se ha llegado viene de lejos y del trato que ha recibido la grada de la directiva azulgrana. «Ha habido una desconexión total del club, que no ha hecho nada para valorar al aficionado, es más, al revés, lo han apartado un poco. No te sientes identificado con la directiva del club después de todo lo que ha pasado. Es normal que la gente no vaya al estadio», señala.

Rangel añade que en la agrupación siguen quedando muchos aficionados, casi tantos como antes, pero que esperan a que haya un cambio para volver a la palestra: «En la federación no somos pocos, de hecho, seguimos más o menos los mismos y estamos muy contentos. La gente está ahí por si hubiera un futuro».

Y para que vuelvan debe haber cambios en el Extremadura, ya sea con un nuevo club o con el cambio de directiva en este Extremadura UD. Con los actuales dirigentes ve complicado que haya de nuevo unión y que la grada del Francisco de la Hera vuelva a lucir como hace algunos años. «Para que vuelva la gente tiene que haber un nuevo proyecto, que empiece de cero y sea muy distinto a este, o este mismo Extremadura con otras personas completamente distintas. Al presidente actual nadie le va a comprar que él haga un nuevo proyecto. Es muy difícil que la gente vuelva a confiar», sentencia el presidente de la Federación de Peñas del Extremadura.

