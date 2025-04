Extremadura, límite 48 horas

La semana del Extremadura va a marcar el futuro del equipo y del club. Los azulgranas se juegan mucho, tanto en los despachos como sobre ... el terreno de juego. Y, como no podía ser de otra manera, todo está conectado. Los jugadores anunciaron una huelga para este fin de semana si la situación no cambiaba, por lo que todo está en el aire a falta de 48 horas para el plazo dado.

En los despachos del Francisco de la Hera se sigue trabajando a contrarreloj para que los jugadores cobren antes del viernes, día en el que está previsto comenzar la huelga que les impediría jugar ante el DUX Internacional este domingo. En el club saben que es una de las pocas soluciones para que la plantilla desconvoque el parón y compitan esta jornada.

De momento, pasan los días y no llega la solución. La huelga aún no se ha desconvocado y los jugadores están decididos a no entrenar ni jugar este fin de semana si nada cambia en cuanto a su situación. Eso sí, el técnico azulgrana, Manuel Mosquera, está convencido que todo se va a solucionar en estos días y que los dirigentes de la entidad van a pagar la deuda que mantienen con los futbolistas. «Sin ninguna duda que esta semana lo van a hacer. Seguro que están trabajando para que todo salga bien», admitió Manuel Mosquera tras el partido de su equipo ante el Badajoz.

El entrenador gallego añadió que esta semana va a cambiar para bien al Extremadura, ya que cree que se van a resolver gran parte de los problemas y que va a mejorar la situación del club, que ya superó la junta de acreedores y que ahora tiene que pagar a futbolistas, cuerpo técnico y trabajadores para superar otro escollo. «Estoy seguro de que nos va a ir muy bien, de que esta semana va a ser muy buena para nosotros. Creo que va a llegar la normalidad, y que toda la gente que está trabajando por este club para que estemos en la estabilidad va a tener su premio. Va a ser una gran semana», señaló el técnico.

Manuel Mosquera cree que cuando se solucionen parte de los problemas al Extremadura le va a ir a mejor día a día y el equipo solo se va a tener que preocupar de lo que pase sobre el terreno de juego: «Espero que ahora todo el tiempo sea a favor y que todas las cosas que pasen sean dentro de un partido y por los rivales. Todo lo demás se va a arreglar, estoy convencido. Es el momento de apretar todos juntos».

El entrenador tiene claro que el del Badajoz «no va a ser el último partido del Extremadura» y que los jugadores van a cobrar. Por lo tanto, Manuel está seguro de que el equipo va a competir este fin de semana, pero el club sigue trabajando a contrarreloj para poder pagar las deudas. Quedan dos días para saber si el Extremadura jugará o no este domingo en el Francisco de la Hera. Límite 48 horas.