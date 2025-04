El Extremadura B jugará para que sus futbolistas puedan ir con el primer equipo

Mulero sería uno de los jugadores que no podría estar en el primer equipo si el filial no juega .

El Extremadura B sí jugará este miércoles ante el Azuaga en el partido aplazado de la jornada 18 por casos positivos de covid-19 en el equipo de Cisqui. Todo apuntaba a que el filial azulgrana no iba a disputar este encuentro y que iba a quedar descalificado de la competición y descendido de categoría administrativamente, pero este martes todo cambió.

El técnico local, Cisqui, no tenía a suficientes jugadores para disputar el choque ante el Azuaga, como ya le pasó el domingo, también en casa, ante el Llerenense. En ese encuentro el filial almendralejense no se presentó y el choque se le dio por perdido por incomparecencia y se le restarán tres puntos en la clasificación. Solo Cisqui estuvo presente en el Campo Ito del Polideportivo Tomás de la Hera para confirmar que sus jugadores no se iban a presentar.

La idea del club era hacer lo mismo ante el Azuaga por la falta de efectivos, pero ha tenido que dar marcha atrás y reclutar a los jugadores necesarios, ya que si el Extremadura B no se presentaba al encuentro sería excluido de la competición y el primer equipo no podría usar a los futbolistas del filial.

El primer equipo solo tiene ocho fichas profesionales y si el B quedaba excluido sus jugadores se quedarían sin equipo y no podrían estar a las órdenes de Manuel Mosquera.

Así, futbolistas como Mulero, Álex Guillén, Carlos, Abel o Fran Rosa no podrían estar ante la Cultural Leonesa el próximo sábado en el hipotético caso de que el Extremadura finalmente juegue el partido, que ahora mismo está en el aire por los problemas económicos del club.

Cisqui consiguió reunir a siete futbolistas que tienen ficha con el filial, todos ellos juveniles, para jugar y no incurrir en alineación indebida, tal y como confirmó a este periódico el técnico del filial. Gran parte de esos futbolistas están jugando con el primer equipo desde hace semanas y por eso no pudieron presentarse al partido ante el Llerenense, pero sí estarán contra el Azuaga. La convocatoria para el partido en el Campo Ito la completarán otros juveniles, mínimo cuatro, que no tienen ficha con el Extremadura B, pero que sí pueden jugar a las órdenes de Cisqui.

Y toda esta situación se da por si el Extremadura finalmente disputa su partido el sábado ante la Cultural Leonesa. Todo hace indicar que el dinero no va a llegar a las arcas del club esta semana y que la liquidación será una realidad ineludible. Si eso pasa, los jugadores del conjunto azulgrana no disputarán el encuentro y el club quedaría descalificado de la competición, lo que serviría de antesala a la desaparición, unos días más tarde.

El equipo no ha entrenado todavía esta semana en la Ciudad Deportiva de Almendralejo para preparar el partido, aunque este miércoles está previsto que los futbolistas y el cuerpo técnico acudan a los campos de entrenamiento del Extremadura. Lo que está por ver es si los jugadores entrenarán o solo se reunirán para debatir si siguen con el plan establecido de no jugar el sábado o si cambian de opinión. Lo normal, después de lo que dijo Manuel Mosquera tras el partido en Calahorra, es que el equipo no se eché atrás y decida no jugar si no llega ante el dinero.

Mientras todo esto pasa en el seno del club azulgrana, el presidente, Manuel Franganillo, sigue buscando a la desesperada una solución económica para que el equipo siga adelante. Esa solución es más una utopía que una realidad, ya que el club se acerca a su desaparición.

Manuel Franganillo trata de cerrar un crédito con una entidad bancaria para sufragar los gastos más inmediatos, que suman unos tres millones de euros, y que el Extremadura pueda seguir con vida. Esta opción es casi imposible a pocos días del final del plazo y el club se sigue acercando día a día a su liquidación.

