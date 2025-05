El Extremadura, en huelga Si el club no cumple con sus promesas económicas la plantilla no disputará el encuentro ante el Racing de Ferrol y será excluido

La plantilla del Extremadura no aguanta más. Como ya pasó con los jugadores azulgranas que estaban en el club durante la primera vuelta, los futbolistas actuales no quieren seguir jugando si no se cumplen las promesas y han convocado una huelga para este fin de semana. La única opción para levantar esta huelga es que la entidad pague lo que debe a plantilla, cuerpo técnico y trabajadores. Si no es así, el equipo de Manuel Mosquera no viajará a Ferrol y no jugará el partido.

Si esto pasa, el Extremadura quedará excluido de la competición por su segunda incomparecencia y será descendido administrativamente. La plantilla espera un movimiento por parte de los dirigentes en las próximas horas para solucionar la situación. Un movimiento que lleva meses esperando y que no ha llegado. Estas últimas semanas la gota colmó el vaso y ahora hay una nueva convocatoria de huelga.

Los futbolistas anunciaron ayer esta decisión en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, donde estuvieron acompañados por el secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, Diego Rivas. Los capitanes Álex Murillo y Luis Peteiro contaron el calvario que está pasando la plantilla y que si no llegan soluciones no jugarán en Ferrol.

«Lo que queremos los jugadores es hacer un poquito de fuerza y presión para que la situación del club intente solucionarse cuanto antes para que no sigan pasando las semanas sin tener noticias de que realmente el dinero está llegando», señaló Álex Murillo en la rueda de prensa.

Además, ya no quieren más promesas, sino acciones por parte de los dirigentes azulgranas. «Queremos ver soluciones y alguna propuesta por parte del club de la cual podamos salir beneficiados hasta el partido del sábado en Ferrol», añadió Murillo.

Solo pagando las deudas y arreglando los problemas en la residencia de los jugadores habrá partido en Ferrol. Si llega el dinero, la plantilla se plantearía la posibilidad de presentarse mañana: «Si la propuesta económica llegara y fuésemos capaces de ver la luz al final del túnel y ver una solución, nosotros consideraríamos ir adelante con esta huelga o no».

Además, los jugadores han querido dejar claro que si ellos no juegan en Ferrol y el club desciende no son los responsables de la exclusión del equipo en Primera RFEF, ya que se les prometió que tras el partido ante el Calahorra podrían quedar libres y aun así han seguido compitiendo ante la Cultural Leonesa. «Nosotros no podemos ser responsables. Se nos propuso hace muchas semanas salvar al club y un reto realmente difícil, y es verdad que la gente puede pensar que ilusionante, que ya cumplimos con creces. Nosotros ya salvamos a la entidad y se ha demostrado que hemos hecho todo por este club. A partir de esta semana tenemos que esperar que el club ponga un poco de su parte para solucionarnos este problema», destacó el central Álex Murillo.

Por otro lado, Diego Rivas también quiso aclarar que los futbolistas no son los culpables si el Extremadura desciende, sino que ellos son las víctimas en todo este proceso en el que lleva inmerso el club desde hace meses. «A estos chavales hay que ponerles un monumento. Están viniendo a entrenar, están jugando y no han cumplido para nada las promesas que les ha hecho el club. Están abriendo la última puerta que hay para que cumplan con las promesas. Ellos no son los culpables, son las víctimas», explicó el secretario general de la AFE.

Rivas añadió que la solución para el Extremadura está en el dinero. Sin una inversión será inviable el futuro del club a corto plazo, ya que los jugadores necesitan que se cumplan las promesas que se les hicieron: «La única solución que hay para que el Extremadura continúe es que las promesas que hicieron se cumplan y que llegue el dinero. Que se les pague el dinero que se les debe y que se ponga la residencia en condiciones para vivir y habitar. Es la única solución».

