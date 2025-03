El Extremadura entrará en liquidación y se encamina hacia su desaparición

El Extremadura UD está viviendo sus últimos días como Sociedad Anónima Deportiva. El club almendralejense entrará, una vez que lo dictamine la jueza, en ... fase de liquidación después de que el plazo para presentar la inversión para hacer frente a las deudas actuales haya expirado.

El administrador concursal, Bernardo Silva, tenía hasta ayer a las 15.00 horas para presentar ante la jueza del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz un documento que acreditarse que el Extremadura iba a recibir una inyección de capital que permitiría paliar las deudas del club y seguir adelante. Ese documento era necesario para que la magistrada validase la junta de acreedores del pasado 27 de octubre, en la cual el Extremadura acordó pagar en diez años la deuda que mantenía con ellos. Sin embargo, ese movimiento que impidiera el fatal desenlace no se ha producido.

El administrador concursal, Bernardo Silva, confirmó ayer por la mañana que no había ningún cambio y que iba a comunicar al juzgado que no había llegado la inversión necesaria. La tragedia se cernía sobre el Extremadura, que no cerró ninguno de los acuerdos con los grupos de inversión que han contactado con la entidad en los últimos meses y que ve ahora cómo agoniza ante la nefasta situación económica por la que atraviesa.

El club arrastra esta coyuntura desde la temporada pasada, pero los problemas se han agravado este curso y ahora se ha llegado a un punto de no retorno. Ni Khalifa Capital ni ningún otro grupo de inversión ha desembarcado finalmente en Almendralejo.

El club contará con diez días para presentar alegaciones cuando la magistrada confirme su decisión

Ahora la jueza tendrá que tomar la decisión de que el club entre en fase de liquidación, por lo que en los próximos días se confirmará esta situación y el Extremadura comenzará su camino a la desaparición. El club tendrá diez días a partir de ese momento para presentar las alegaciones pertinentes y tratar de alargar el proceso todo lo posible. Una vez acabado ese plazo se precipitarán los acontecimientos y se llegará a otro final dramático para el deporte de la capital de Tierra de Barros. Aunque ese epílogo se producirá en todo caso en los últimos días del mes de enero.

Optimismo en el club

En el seno del Extremadura UD no dan todo por perdido pese a que la situación es límite. El presidente, Manuel Franganillo, insiste en que sigue trabajando para que la inyección de capital llegue al club y poder salvar una situación más que crítica.

El propio Franganillo ya le dijo a la plantilla la pasada semana que tenía un par de operaciones abiertas y que esperaba que la inversión, ya sea a través de un grupo o gracias a un crédito, llegase esta semana a Almendralejo. Es más, se habló de la posibilidad de que la plantilla y el cuerpo técnico cobrasen antes del parón navideño, pero no ha sido así.

Pese al panorama tan dramático e incierto, los jugadores tienen marcada su vuelta a los entrenamientos el próximo lunes, día 27 de diciembre, en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, aunque todo apunta a que habrá una desbandada en el plantel. Los futbolistas firmaron un documento que les permitía salir con la carta de libertad a partir del 1 de enero, por lo que varios podrían abandonar la disciplina azulgrana a principios de 2022.