El Extremadura, en cuadro a Vigo y sin novedades institucionales

Al Extremadura le crecen los enanos cada día que pasa. Con el acuerdo entre los jugadores y el club de competir hasta enero parecía que se iban a acabar los problemas en el vestuario, pero ahora la plaga de lesiones crece y el Extremadura se presentará en cuadro en Vigo, donde juega mañana ante el Celta B.

El Extremadura, tal y como afirma su entrenador, pasa de una batalla a otra. «Saltamos de la trinchera y vamos a por la otra trinchera. Vamos a dar más medida de la que estamos dando porque no nos llega», admite Manuel Mosquera.

Pero no solo eso, sino que en el plano institucional la ausencia de novedades no invita a creer en que la solución va a llegar antes de que se desplome todo. «Me tienen informado, Manuel Franganillo y la empresa, si hay novedades. Soy mayorcito para no necesitar que me llamen cada hora para decirme sí o no. Están trabajando y buscando opciones, sin ninguna duda», explica.

El Extremadura tendrá que lidiar con la baja de un nuevo futbolista. Viera ha decidido abandonar el club por los problemas de cobro que arrastra la plantilla desde hace meses y Manuel Mosquera no podrá contar más con él.

El entrenador azulgrana confirmó que Fran Sandaza será baja varias semanas, lo que deja al equipo en cuadro. El delantero se suma a las bajas seguras de Dani Pérez y Villacañas. Otro de los futbolistas que tampoco estará en Vigo es Emmanuel. El lateral forzó para jugar ante el Calahorra y se volvió a lesionar, por lo que estará más de un mes de baja.