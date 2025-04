El Extremadura cae con la cabeza muy alta pese a desperdiciar dos goles de ventaja

«Solo pido que en dos días se resuelva la situación, que nos liberen»

La derrota frente al DUX Internacional pudo ser un punto aparte, o quizás final, en la historia de Manuel Mosquera y del Extremadura. El entrenador, que en una semana de tres partidos solamente pudo disponer de catorce efectivos, ya no puede más. Así se lo quiso hacer saber a quién está al cargo o se comprometa a hacerse cargo de la entidad. «No sé qué va a ocurrir, porque ya no es mi problema. Solamente pido que en dos días se resuelva la situación, que nos liberen. Es imposible mantener esto», advirtió. «Las personas que han dicho que van a poner el dinero, que lo hagan ya. Si no lo hacen, lo mejor es que no estén, porque no podemos aguantar más», añadió el preparador coruñés, cansado de la imagen extradeportiva que arrastra el Extremadura por toda España. «No se puede jugar en estas condiciones, sin cobrar, con todo el mundo haciéndonos favores con la ropa y con mil cosas. Nos sentimos secuestrados con esta situación. Es muy sencillo: hace falta un dinero y hay que ponerlo», lamentó.

En lo que a lo estrictamente deportivo se refiere, Mosquera habló de la derrota en el sentido positivo de todo el curso, con una defensa a capa y espada del grupo, cada vez más reducido, que está manteniendo a flote a la entidad. «Nos pusimos con 0-2 faltando muchísimo tiempo, pero mantenerlo era complicado. Lo valoro como un día más de aprendizaje y de crecimiento. Estos chicos nos siguen dando noticias muy agradables de juego, de compromiso, de querer y de orgullo», dijo el técnico. «Ganando 0-2 se te pone muy bien, pero somos catorce jugadores y es el tercer partido que jugamos en una semana. La fatiga aparece en algún momento», prosiguió.

Preguntado por su una vez más positiva lectura y por el cómo es capaz de resistir, el coruñés subrayó: «La entereza, mi profesión, que siempre hay que tener esperanza, el agradecimiento de mi cuerpo técnico, estos chicos y la afición. Todo eso me mantiene. En la vida hay que apurar todo lo que puedas para mantener las cosas. Pero con la misma firmeza digo que nos liberen ya y esa es la fórmula».