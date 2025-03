El Extremadura afronta el choque ante el Real Unión con 11 canteranos

Raúl peña Almendralejo Viernes, 7 de enero 2022, 21:06 Comenta Compartir

Este viernes en la Ciudad Deportiva de Almendralejo pasó de todo en el Extremadura. El silencio y la incertidumbre que habían dominado completamente al entorno del club durante los últimos días se esfumó al aparecer las certezas y la ilusión.

Primero la certeza de que el Extremadura viajó a Irún para jugar el partido, aunque lo hace con solo 13 jugadores, 11 de ellos del filial hasta ahora, y con pocas opciones de puntuar a domicilio ante el Real Unión (19.00 horas). El club tuvo que hacer las fichas profesionales necesarias para que el equipo no incurriese en alineación indebida, y los jugadores del segundo equipo azulgrana tuvieron que sumarse a la expedición para que el Extremadura pudiese competir. Musa y Vargas no aceptaron la ficha profesional que le ofrecía el club y ya han dejado de ser futbolistas azulgranas.

Manuel Mosquera quiso ensalzar la figura de los canteranos que van a viajar a Irún para jugar el partido del primer equipo. El técnico tildó a estos futbolistas de salvadores, ya que sin ellos el Extremadura no podría haber jugado el choque y habría sido descalificado de la competición y descendido administrativamente. Por eso le da tanta importancia a que los chavales del filial hayan entrenado durante toda la semana para afrontar este choque. «Estas personas no solo van a salvar un partido; estas personas van a salvar un club. Las familias de los chicos tienen que estar orgullosas porque es un partido de fútbol, pero también la salvación de un club», destacó Manuel Mosquera en la rueda de prensa previa al partido de Irún.

El entrenador gallego cree que no se puede dejar morir al Extremadura, ya que no solo es un club de fútbol, sino que representa a una ciudad, a unos sentimientos y a una afición que está pasando momentos muy duros por la situación del equipo. «Un club no es cualquier cosa, es esencia, es una historia, es la memoria de mucha gente. Por un club se hace todo hasta el último momento, que se junte el orgullo almendralejense y el orgullo extremeño», pidió Manuel.

Con este panorama, el 'once' inicial que alineará el entrenador gallego será de circunstancias y repleto de jugadores del filial. Los dos únicos jugadores del primer equipo que aún quedan en la plantilla, Casto y Morcillo, jugarán de inicio en la portería y en el centro de la zaga. Por lo demás, Manuel intentará hacer el mejor equipo posible y tendrá solo un jugador de campo en el banquillo. Futbolistas como Murillo, Peteiro, Parada o Assane, entre otros, intentarán demostrar su valía y darle continuidad a sus buenos partidos con el filial.

Otro de los problemas para el Extremadura es que el rival es de los fuertes. El Real Unión es una de las sorpresas positivas de la temporada y el tercer clasificado. El conjunto vasco es el mejor visitante del grupo y su talón de Aquiles está en casa, donde solo ha ganado tres partidos en liga. Los de Aitor Zulaika quieren resarcirse y ganar ante un Extremadura de circunstancias para el que puntuar en el Stadium Gal sería toda una proeza. Los vascos buscan afianzar su puesto en el playoff de ascenso a Segunda División con una victoria que haría olvidar su último partido como local, que terminó con una derrota.

Optimismo con el inversor

Y la ilusión a los campos de entrenamiento del Extremadura llegó con la confirmación por parte de Manuel Mosquera de que hay un grupo inversor muy interesado en el Extremadura. Este grupo está liderado por Javier Páez, sobrino de Manuel Ruiz de Lopera, y ya tiene negociaciones avanzadas con el club para comprar un paquete de acciones.

Daniel Moreno, socio de Javier Páez en el grupo inversor, estuvo con el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, en la Ciudad Deportiva de Almendralejo para reunirse, en el autobús, con el cuerpo técnico. Tanto en el club como en el grupo inversor están convencidos de que el Extremadura se va a salvar.

«Hay un grupo inversor con unas ganas increíbles de entrar, con las ideas muy claras y saben cómo está el club y en qué momento», explicó Manuel Mosquera en la sala de prensa. El entrenador destacó la seriedad de las personas del grupo inversor con las que ha podido hablar y la ilusión por trabajar en el Extremadura para intentar salvar la situación.

Manuel Mosquera está convencido de que todo se va a solucionar y cree que el Extremadura tiene mucho que ofrecerle al grupo inversor para que den el paso definitivo y adquieran el paquete de acciones del club. «He podido hablar con uno de ellos y tengo una impresión buenísima. Me parece que con ese entusiasmo y con lo que le podemos ofrecer aquí va a ser una combinación excelente», apostilló Manuel Mosquera.

Real Unión-Extremadura Real Unión: Irazusta; Iván Pérez, Santos, Barbu, Elosegi; Beobide, Rivero, Llamas, Seguín; Oyarzun y Temenuzhkov.

Extremadura: Casto; Peteiro, Morcillo, Murillo, Parada; Assane, Felices, Manu Mulero, Moi Parra, David Mosquera o José Cortés y Lado.

Árbitro: Calderiña Pavón (catalán).

Estadio y hora: Stadium Gal, 19.00 horas.