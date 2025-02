El Extremadura se abona a las desgracias

El Celta B tensó la cuerda tanto en la segunda parte que en la última jugada llegó lo que parecía inevitable: el empate. El Extremadura aguantó estoicamente hasta que le dio la gasolina. Se puso por delante al cuarto de hora de partido, pero fue ... peor en los segundos 45 minutos y perdió dos puntos en el descuento. Las desgracias se han trasladado de los despachos al terreno de juego, donde el Extremadura no gana desde hace mes y medio. El empate en el último suspiro es de lo que hacen daño a la moral de un grupo.

El gol de Holsgrove, de rebote y en el último disparo a puerta del choque, deja al Extremadura en puestos de descenso y con la sensación de que el equipo no está todavía al cien por cien para competir de tú a tú. El nivel físico de los azulgranas bajó en la segunda parte y el Celta sacó provecho. El Extremadura tenía tres puntos en la mano, pero volvió con uno solo de Vigo.

La primera parte fue tan igualada como buena para el Extremadura. El Celta B comenzó mandando tímidamente, intentando amasar la posesión de balón para fabricar una ocasión de gol sobre la meta de Pedro López que tardó poco en llegar, pero el portero azulgrana detuvo el primer disparo celeste.

El Extremadura, que no se acordaba apenas de la última vez que iba por delante en el marcador, quiso darse un respiro en su problemática actual y lo consiguió con el tanto de Elías Pérez. En un saque de esquina ejecutado a la perfección por Fran Varela llegó el gol. La acción estuvo tan mal defendida como bien atacada. Elías Pérez se adelantó, en el primer palo, a toda la defensa y cabeceó a la red el centro tenso desde la esquina.

El tanto pareció apagar el encuentro, ya que el Celta B no iba con intención a buscar el empate, mientras que el Extremadura jugaba con la tranquilidad que da ir por delante en el electrónico.

No fue hasta el tramo final de la primera parte cuando los equipos se animaron. El primero en tener una ocasión fue el Celta B con un par de centros peligrosos que no encontraron rematador por muy poco. A esto contestó el Extremadura con un disparo cruzado de Sergio Gil que se marchó muy cerca de la meta de Gaizka Campos.

Si los primeros 45 minutos no tuvieron un dominador claro, la segunda mitad sí que lo tuvo. El Celta B fue mejor, más incisivo en ataque y disfrutó de múltiples ocasiones de gol para empatar el encuentro. Nada más empezar el segundo acto Alfon tuvo la primera del filial con un remate en el área pequeña. Era la ocasión que iba a servir de preámbulo a la colección de oportunidades que tuvieron los locales justo antes de que en el último minuto empatase. El Celta B creyó siempre en sus opciones de empatar el encuentro, lo que le dio fuerzas para seguir machacando la portería de Pedro López pese a que no llegaba el gol del empate. Que si un centro lateral de Alfon que no encuentra rematador en línea de gol, que sí un disparo a la media vuelta de Lautaro que se va arriba... El filial lo intentaba, pero sin suerte.

Celta B Gaizka Campos; Álex Martín, Pampín, Castro, Medrano (Fran, min. 61); Carbonell, Holsgrove, Javi Gómez (Carlos Beitia, min. 80), Iker Losada (Alfon, min. 21); Cedri (Lautaro, min. 61) y Miguel Rodríguez (Carrique, min. 61). 1 - 1 Extermadura UD Pedro López; Vargas, Fran Cruz, Lolo González, Morcillo, Fran Varela; Elías Pérez, Toribio, Sergio Gil, Pastrana (Sebas Coris, min. 82) y Kike Márquez. Goles 0-1: Elías Pérez, min. 15. 1-1: Holsgrove, min. 90.

Árbitro Fernández Buergo. Amonestó con amarilla al local Álex Martín (38).

Incidencias Estadio Municipal de Barreiro. Unos 500 espectadores.

El Extremadura intentaba salir a la carrera en alguna jugada buscando el segundo, pero los futbolistas no aguantaron físicamente. Es más, Manuel Mosquera solo hizo un cambio en todo el partido, bien porque creía que el partido estaba controlado por los jugadores que salieron de inicio al terreno de juego, o bien porque no tenía opciones fiables físicamente en el banquillo.

El partido ya se acababa cuando llegó la jugada desafortunada. Tras un par de despejes fallidos el cuero le cayó, fuera del área, a Holsgrove. EL mediocentro escocés disparó, el esférico golpeó en la espalda de Fran Cruz y se desvió directamente a las mallas de la portería defendida por Pedro López. Apenas hubo tiempo para más. Al Extremadura no le dejan de pasar contratiempos dentro y fuera del terreno de juego.