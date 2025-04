El Extremadura, abocado a la liquidación

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 2 de febrero 2022, 08:28 Comenta Compartir

El Extremadura UD está viviendo sus últimos días como club. La renuncia del grupo inversor de Javier Páez y Daniel Moreno han precipitado los acontecimientos y el final se acerca para la entidad almendralejense. La situación actual del club, al límite desde hace meses, va a desembocar en la desaparición del conjunto azulgrana. Una noticia que podría conocerse en los próximos días si no hay ninguna sorpresa.

El Extremadura se pronunció a última hora de la noche a través de un comunicado en el que repasaba todos los problemas que se ha ido encontrando desde el descenso de Segunda División. Desde el club apuntan a que el problema ha sido la carga salarial del equipo tras perder la categoría. Unos sueldos que provienen de la gestión de la directiva durante el periplo en el fútbol profesional. En dicha nota no se hace autocrítica por la gestión, pero sí se lamenta los intentos fallidos de encontrar un inversor.

Además, la directiva actual del Extremadura es consciente de que la situación es límite y de que la desaparición está cada vez más cerca. «Es un proyecto que, desafortunadamente, camina hacia la desaparición si no encontramos una última y apremiante solución», refleja el comunicado.

La dificultad para encontrar un desenlace satisfactorio es máxima, tal y como admiten los miembros del club en el comunicado oficial: «Desde el Extremadura UD aún mantenemos esperanzas en poder avanzar para salvar esta malograda situación aunque, siendo realistas, las opciones han quedado muy mermadas tras el comunicado del Grupo Páez-Moreno».

Y es que solo un milagro salva ahora mismo al Extremadura UD de su liquidación. Un último volantazo para reconducir la situación es poco probable tal y como está la situación de la entidad almendralejense. Desde que el grupo inversor anunció su salida del club, el presidente azulgrana, Manuel Franganillo, ha intentado buscar inversión sin éxito.

El máximo mandatario ha ofrecido el club prácticamente gratis, siempre y cuando el nuevo propietario se hiciese cargo de la deuda, pero no ha llegado a ningún acuerdo con los inversores con los que ha contactado. Los más cercanos fueron Javier Páez y Daniel Moreno, pero no alcanzaron un pacto para refinanciar la deuda que mantenían con los jugadores y dieron marcha atrás este lunes.

Además, Franganillo también ha intentado, desde hace varios meses, conseguir un préstamo para poder salir hacia adelante y ganar tiempo para conseguir inversores para el club. Esa huida hacia adelante ha sido imposible, ya que ninguna entidad bancaria ha accedido a conceder un crédito, dada la delicada situación que atraviesa el Extremadura, y el administrador concursal, Bernardo Silva, tampoco aceptaría un trato que aumentaría la deuda del club.

Por todo ello, El Extremadura está viviendo sus últimos momentos. Y mientras tanto, los pocos jugadores que quedan irán a la Ciudad Deportiva de Almendralejo para hacer acto de presencia. Todo hace indicar que no habrá entrenamiento y que el partido del viernes ante el San Sebastián de los Reyes en el Francisco de la Hera no se celebrará.

El entrenador del conjunto almendralejense, Manuel Mosquera, dio un ultimátum al club tras el partido que enfrentó a los azulgranas el domingo ante el DUX Internacional. El técnico gallego dijo que el Extremadura tenía que resolver sus problemas en dos días, no más, ya que se sentían «secuestrados» durante las últimas semanas.

Aunque el Extremadura entrenase y jugase seguiría con problemas, ya que varios jugadores consiguieron la carta de libertad en el último día de mercado, como es el ejemplo de Assane, que ya ha fichado por el Zamora, y no hay suficientes fichas profesionales para no incurrir en alineación indebida ante el San Sebastián de los Reyes. Si nada cambia, el Extremadura no competirá el viernes y será descalificado de la competición y descenderá de categoría administrativamente.

