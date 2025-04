Las expectativas del Mérida se llaman Busi y Larrubia

R. P. MÉRIDA Martes, 9 de agosto 2022 | Actualizado 10/08/2022 09:38h. Comenta Compartir

En principio tan solo faltaría Akito. Akito y un lateral derecho sub 23 si finalmente lo encontrara David Rocha. Pero la ronda de presentaciones de las nuevas caras del Mérida concluyó ayer con las fotos a Busi y David Larrubia, dos de los futbolistas sobre los que recaen las mayores esperanzas de proyección del club. «Larrubia tiene un futuro por delante espectacular y desde aquí esperamos ayudarle para que el año que viene dé el salto al fútbol profesional y esté con el primer equipo del Málaga. Y Busi es una apuesta del club: estamos convencidos de que nos va a dar muchísimo», los presentó a ambos David Rocha.

«Tengo ganas de demostrar el jugador que soy y el que puedo llegar a ser», se arrancó David Larrubia Romano (Málaga, 2002), extremo y mediapunta cedido esta temporada al Romano por el Málaga. «Me considero un jugador bastante técnico, con último pase, que puede aportar mucho al equipo en espacios reducidos y en conducción hacia dentro». Con varias ofertas interesantes sobre la mesa tras su renovación en La Rosaleda, Larrubia se decantó por el Mérida «por todo el interés que me trasladó David (Rocha). Me puso las cosas tan fáciles que ni me lo pensé. Sé que si hago un buen año aquí puedo dar el salto y estar en la primera plantilla del Málaga el año que viene».

Lo de Daniel Rodríguez Vázquez (Madrid, 1997) estaba sin embargo cerrado desde hace muchísimo tiempo. De hecho, estuvo en La Nucía presenciando el ascenso del equipo de Primera Federación. «Soy un jugador que realiza muchos esfuerzos, capaz de llegar a las dos áreas y que suele tratar bien el balón, tanto en pase corto como en largo», se define el mediocentro madrileño, que aunque puede interactuar en todas las posiciones de la medular, prefiere jugar de interior, «que es donde me encuentro más cómodo y donde jugué toda la temporada pasada en el Navalcarnero».

Y este miércoles, al Nuevo Arcángel

Al Mérida le faltaría tan solo dos amistosos ante Cacereño y Don Benito antes de debutar en la categoría en Linares. Le faltaría después de lo de este miércoles, cuando tocará cumbre con la visita al Nuevo Arcángel para enfrentarse a uno de los favoritos del grupo, el Córdoba de Germán Crespo. «Empezamos con los partidos más exigentes que nos harán ver el nivel que el equipo puede llegar a dar. Lo de Córdoba nos debe servir para demostrar que estamos capacitados para competir en esta categoría». A partir de las 21.30 horas.

