Eulen se encargará del cambio de césped del Romano

El césped del estadio Romano vuelve a inquietar al Mérida y a importunar al equipo de gobierno. Las obras para mejorar el terreno de juego estaban previstas para el verano pasado, pero el tiempo de licitación y los plazos burocráticos se echaron encima y hubo que posponerla para mitad de temporada. Pero el pasado mes de septiembre la empresa que ganó aquel concurso renunció a ejecutarla (concluyó que no era viable sacarle rendimiento económico al trabajo con la cantidad ofertada) y el Ayuntamiento se vio en la obligación, por ley, de volver a licitarla.

El pasado 11 de mayo la plataforma de licitaciones del Consistorio publicó un nuevo concurso por 330.212 euros y se le adjudicó a Cyan por poco más de 200.000 euros, imponiéndose así a Jardinería Sara y a Eulen. Pero Cyan ha renunciado y será finalmente Eulen la que tenga que trabajar a contrarreloj para cambiar el césped.

Cyan, como la anterior empresa, ha concluido que su oferta era muy pequeña y no le saldría por tanto rentable; el Ayuntamiento le ha solicitado que justifique su bajada temeraria; pero Cyan no ha podido y ha decidido retirarse. De ahí que el equipo de gobierno le pidiera ayer a Eulen que se hiciera cargo de la obra porque ya no existe margen de maniobra, tras el concierto de Camilo y Dani Martín que ha dejado al estadio sin césped.

Toca preparar todo el engranaje del concurso público lo antes posible para empezar las obras a finales de semana o principios de la próxima. Pero no se puede demorar más el comienzo porque, aunque el Mérida haya solicitado jugar la primera jornada a domicilio, la grandilocuencia de lo que se va a hacer necesitará más de 50 días y lo que precise el nuevo césped para asentarse. Debería estar terminada para el 30 de agosto. Desde el club emeritense se confía en la gestión y en la palabra del Ayuntamiento para una obra que, aparte del cambio de césped y la arena de sílice, conllevará un cambio del sistema actual de riego para evitar encharcamientos.

Lluís Llácer, cuarto fichaje

El Mérida confirmó ayer la llegada de su cuarto fichaje: se trata de Lluís Llácer Llopis (Bellreguard, Valencia, 1999), lateral izquierdo formado en las categorías inferiores del Levante y del Alavés y que procede de la SD Logroñés de Primera RFEF, donde el curso pasado jugó doce partidos (diez como titular) y anotó un gol. «Se trata de un jugador joven, rápido y con desparpajo», ha destacado el conjunto emeritense en su presentación. Con la llegada de Lluís Llácer, el Mérida tiene completas ya once fichas seniors, por lo que le quedarían seis, más jugadores sub-23, para darle forma a una plantilla que ya cuenta con cuatro altas (Fran Viñuela, Erik, Busi y Lluís Llácer) y siete renovaciones (Javi Montoya, Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Artiles, Goma y Lolo Pla).