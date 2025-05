Erik Ruiz no continuará, pero sí Juancho Pozo

R. P. MÉRIDA. Viernes, 23 de junio 2023, 09:50 | Actualizado 10:12h. Compartir

El martes fue Nando Copete y este jueves le ha tocado el turno a Erik Ruiz Álvarez (Bilbao, 1995). David Rocha llamó al central ... bilbaíno para comunicarle que no le ofrecerá la renovación de cara a la próxima temporada. Junto a Javi Montoya, Lolo Pla, Carlos Cinta y el propio Nando Copete, Erik se convierte en la quinta baja confirmada de la última plantilla emeritense. Su no continuidad no significa que la renovación de Nacho González esté cerca porque el sevillano todavía no le ha dado una contestación al Mérida, que sigue esperándolo, junto a Álvaro Ramón y Álex Meléndez.

Erik, capitán e indiscutible cuando llegó en el verano de 2020 con Dani Mori en el banquillo, ha tenido un papel más secundario este curso en el Romano. Ha jugado 25 partidos, pero solo 14 como titular (1.295 minutos), con dos goles, ante el Utebo en Copa y ante el Rayo Majadahonda en Liga. Aun así, su nivel en el campo siempre ha sido de notable. Pocos como él han tenido su salida con balón desde atrás. Noticia Relacionada El Mérida contará con dos preparadores físicos El que sí seguirá una temporada más será Juancho Pozo, el preparador físico que llegó hace dos veranos de la mano de Juan García. Aunque Rai Rosa ha traído al suyo propio, José Carlos Ponce, Juancho Pozo tiene contrato y la intención de ambas partes, tanto la suya como la del club, es que siga ejerciendo su función por tercer año consecutivo. De hecho, ya lleva trabajando diez días con el que será su compañero en el cargo organizando la preparación física del equipo. De igual a igual: no estará uno por encima del otro. Tal y como habrá dos fisios, también habrá esta campaña dos preparadores físicos, entre otras cosas por la obsesión de Mark Heffernan de dominar una de las parcelas más controlables en fútbol, como es el físico y la preparación de los jugadores. También está confirmado ya que el Don Álvaro de Tercera Federación será esta temporada el equipo que funcione como filial del Mérida. En la Asamblea Extraordinaria del conjunto ahumao celebrada en la noche del miércoles se reunieron 98 socios para votar que sí al acuerdo de filiación: 48 a favor, 40 en contra y 10 abstenciones. A la espera de que ambos clubes especifiquen en qué consiste dicho acuerdo, el Don Álvaro mantendrá su nombre y su autonomía y recogerá a los cinco o seis futbolistas que le interese formar al Mérida y que no tienen cabida o minutos en el División de Honor, por edad, y en el primer equipo, por nivel.

