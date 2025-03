Juanma Barrero: «Al equipo lo que le falta es acierto»

Cuando más espeso está el equipo, tras estas tres derrotas ligueras seguidas sin ver puerta, más considerado aparece Juanma Barrero con su diagnóstico. En otras ... derrotas o malos partidos, por ejemplo, ha levantado más la voz y ha movido más vehementemente el índice para advertir. Ahora, entre el bajón por la mala racha y que al equipo no le conviene un poli malo, prefiere la cautela.

«Al equipo lo que le falta es acierto», valoró tras el partido en la noche del domingo. «Tenemos muchos centros por delante, pero no hemos rematado bien. Estamos en un momento de la temporada en la que no estamos finos en el área. Las ocasiones que tenemos nos está costando materializarlas. Pero a base de trabajo se saldrá de ahí. Hay que seguir llegando, seguir teniendo mucha fe y rematar con más hambre para que esas ocasiones que hemos tenido acaben entrando».

Tras la amarilla que vio en el minuto 43, el técnico del Mérida se mordió mucho la lengua con las decisiones arbitrales y el comportamiento del banquillo contrario. No quería sumar una tercera expulsión en el presente curso. Entre esa impotencia por lo que estaba pasando y la derrota posterior, su tono en sala de prensa fue el más bajo de lo que llevamos de temporada.

«Hemos entrado bien al partido, generando alguna ocasión de gol y alguna llegada con más peligro. Pero poco a poco ha empezado a igualarse todo. A partir del cuarto de hora hemos empezado a no estar muy finos con el balón: no hemos estado precisos en los controles y no hemos estado cómodos. Ellos han subido su intensidad y agresividad y fruto de eso tal vez hayan venido nuestras imprecisiones. Incluso gente que no suele fallar esos controles como Larrubia o Meléndez no estaban en su mejor versión. Tras el descanso hemos salido con un pelín más de rabia, a tener más llegadas. Sandoval nos ha dado más profundidad por la izquierda. Y hemos generado peligro y hemos logrado meter al San Fernando en su campo. Creo que hemos generado las suficientes ocasiones como para empatar el partido, hemos hecho méritos suficientes en la segunda parte», opinaba del choque el técnico emeritense.

Debut de Dani y Chuma

En el club eran conscientes de que algún día debería llegar la mala racha a un equipo cuyo objetivo es salvar la categoría y que muchos de sus futbolistas que estaban por encima del nivel esperado iban a meter el típico bajón de un par de escalones a mitad de temporada. Y justo ahí se encuentra el Mérida, cruzando los dedos para salir del socavón en una semana y no en un mes, por ejemplo. El colchón tan amplio de puntos y confianza conseguido hasta ahora repelen las urgencias y los nervios. Aún está cinco puntos por encima del descenso y hay tiempo para que se aclimaten los nuevos.

Dos de ellos debutaron el domingo. El mediocampista Dani Lorenzo de titular, partiendo de banda izquierda para meterse por dentro. «Hasta que le han durado las fuerzas», valoró su participación Juanma Barrero. «Estaba metido entre líneas, a veces le hemos encontrado. Pero le ha costado adaptarse al ritmo este». «Al principio tenía un poco de nervios, pero conforme han ido pasando los minutos me he encontrado mejor. Poco a poco, tanto yo como el equipo vamos a ir creciendo juntos. Cuando entre la pelotita va a ser diferente», apuntó tras el partido el jugador cedido por el Málaga.

Y Chuma entró junto a Carlos Cinta a partir del 54'. «Ha peleado arriba todo y se ha entendido bien con Carlos. Con las peleas de ambos hemos generado segundas jugadas que nos han acercado al área», dijo Juanma de él. Lo próximo en el club será oficializar en breve el fichaje del mediocentro camerunés Ben Hamed, que será presentado junto a las otras tres nuevas incorporaciones a lo largo de esta semana.