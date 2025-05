El equipo que no para de competir

R. P. Lunes, 20 de marzo 2023, 19:35 Comenta Compartir

Puede ganar o perder, de muchos o de pocos, hacer un buen o mal partido, tener días mejores o peores… pero la mejor baza del ... Mérida para conseguir la salvación es que es un equipo que siempre compite. Por eso Juanma Barrero tuerce el gesto cuando le airean los buenos partidos y los muchos puntos que ha sacado su equipo en los mejores escaparates de la categoría: «Que no, que no competimos mejor contra equipos de arriba. La última victoria lejos de casa, por ejemplo, fue en Salamanca y Unionistas no está arriba».

Remontó y ganó en Vigo al filial del Celta, le empataron en Ferrol tras un penalti inexistente, triunfó dándole la vuelta al marcador en el Nuevo Arcángel de Córdoba, perdió en Riazor en el último minuto de partido y de penalti y este último domingo dejó muy buenas sensaciones en el 0-0 de Valdebebas, siendo uno de los cuatro equipos que han dejado al Castilla sin mojar esta temporada. «Que competimos igual con todos, lo que pasa es que hay equipos que te ponen unas dificultades y otros equipos que te ponen otras. No podemos hacer un análisis después de ver sólo el resultado», reflexiona Juanma Barrero. «Si quitamos el resultado y solo vemos el partido, digo que hemos ganado 0-1 y te lo crees. Al igual que si digo que hemos perdido 1-0 y también te lo crees. Por eso el análisis tiene que ser el mismo sea cual sea el resultado, porque el rendimiento es el mismo. Quedarse solo en el resultado para decir si hemos competido bien o no es quedarse en lo banal», continúa dando su punto de vista el técnico emeritense. En el presente 2023, el Mérida sólo ha ganado dos partidos. De hecho, de los últimos doce puntos en juego, el cuadro emeritense solo ha sumado tres. Pero en la mayoría de los duelos, el nivel de competitividad del equipo ha sido siempre el mismo. En el Romano, por ejemplo, cayó ante el Sanse y el Talavera y, sin embargo, mereció ganar ambos partidos. «Porque en casa también competimos bien», explica Juanma Barrero. «Si hace una semana le ganamos 3-1 al Talavera no hubiera pasado nada, lo que pasa es que no acertamos. Estamos en un punto en el que nos cuesta acertar y nuestros resultados mejorarán cuando acertemos con la portería contraria. Pero nuestro juego sigue estando ahí». Es ver competir al Mérida cada domingo de esta manera y convencerte de que un equipo así no puede descender de categoría. Pero para eso tiene que afinar la puntería y, también, empezar a sumar en el Romano. Si el Mérida tuviese como local unos números medio normales, el equipo estaría en puestos de Copa del Rey y muy lejos de la zona de descenso. Pero como es, después del Sanse, el peor local del grupo… «Ahora hay que hacer este punto de Valdebebas bueno en casa», dijo Nacho el domingo, al igual que Felipe Alfonso: «Los tres próximos puntos de casa son esenciales». Recibe el Mérida a un rival directo como el Fuenlabrada (domingo, 120.00 horas), que abre el descenso y es, después del Pontevedra, el equipo que menos puntos ha sumado a domicilio en este grupo. Aparte de las bajas de Akito y De la Víbora, es seria duda el central Nacho González, que se ha sometido este lunes a una resonancia por su lesión en el hombro del pasado domingo y los resultados diagnosticarán este miércoles si puede estar la próxima jornada o le tocará parar un par de semanas. Eso sí, Juanma Barrero recuperará a Larrubia, Bonaque y Chuma.

