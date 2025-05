Rubén Mesa, delantero del Extremadura: «Voy a entrenar sin fuerzas y con ganas de llorar»

Marco A. Rodríguez Badajoz Sábado, 20 de noviembre 2021, 08:08 Comenta Compartir

Cuando el delantero Rubén Mesa Visiga (Badajoz, 16 de enero de 1992) se incorporó al Extremadura hace dos temporadas no imaginó que el calvario que sufrió en el pasado se repetiría en el presente. Padeció los sinsabores de los impagos del fútbol en el Recreativo, un episodio que duró años sin poder escapar de aquella prisión. En el Rayo una pelea con un compañero le costó siete meses de suspensión de empleo y sueldo. Y para colmo, procede de aquel CD Badajoz que desapareció para refundarse en el club que hoy también atraviesa una época convulsa. Un día después de la desconvocatoria de la huelga, narra a HOY su experiencia.

–Vaya días estáis viviendo...

–Se puede decir que todo es un poco loco. Han sido unos días, unas semanas, bastante complicadas. No queremos hacer daño al club, pero, sinceramente, lo estábamos pasando muy mal en el vestuario y se hacía muy duro.

–Empecemos por lo más reciente, el acuerdo por el que se desconvoca la huelga. ¿Qué opinión tienes?

–Es lo mejor que podía ocurrir. La verdad es que debió hacerse semanas atrás y hubiéramos evitado la huelga, la sanción de tres puntos, todo. Tendría que habernos dicho antes que el dinero no iba a llegar ni esta semana ni la que viene y acordamos dejaros marchar desde el 1 de enero con un reconocimiento de deuda firmado. Con eso nos haríamos una idea y decidiríamos ir a full este mes y estar más tranquilos pese a que los problemas siguen ahí y hay compañeros que tienen que pedir ayuda a su familia. Ahora las cartas están sobre la mesa.

–¿Pero no crees que ofrecer la carta de libertad es escaso con todo lo que estáis aguantando?

–La carta de libertad es muy importante ahora porque el Extremadura está en concurso de acreedores. Si no fuera así, con tres meses de impagos podríamos marcharnos si quisiéramos. Yo si quisiera irme ahora no puedo porque estamos en concurso. Así que es buena opción esperar al 1 de enero y el que quiera irse si no ha llegado el dinero se va tranquilamente. Eso lo vemos con buenos ojos. Es duro aguantar un mes más, tener que morderse la lengua y seguir entrenando todos los días y dejarse el alma cada fin de semana, pero es así. Todos queremos que llegue el dinero para tener paz mental.

–El jueves se confirmaba la marcha de Saúl, lo lógico es pensar en una desbandada en enero.

–Estamos muchos así, pero no porque queramos salir del club, todo lo contrario, es que esta situación nos ha superado. Pero ya no sabes qué es mejor. Yo, por ejemplo, ¿qué hago?, ¿me marcho a casa un mes, sin entrenar, sin hacer lo que más me gusta y encima amargado, o me quedo aquí, aunque amargado, pero haciendo lo que me gusta aunque esté llorando por las tardes? Es una decisión personal y complicada.

Ampliar El ariete celebra uno de sus goles con el Extremadura. J.M. ROMERO

–¿Y cómo lo llevas tú personalmente?

–Yo... (pausa), bastante mal. Debo ser uno de los más afectados. Me duele mucho también por un tema sentimental, porque yo soy de aquí, estoy a media hora de mi madre. Viene gente a verme los partidos, la familia, y me siento mal porque no estamos al cien por cien. Aposté por este club para estar en mi tierra, lo pasé mal porque tuve el covid, pero todo esto es más duro. En la vida siempre se aprende. Desgraciadamente no es la primera vez.

–Eso te iba a decir, porque tú estabas en el CD Badajoz que desapareció para refundarse en el Badajoz 1905...

–Claro, claro. El club desaparece en mi año. Tengo mala suerte.

–Ten cuidado porque no vaya a ser que no te quieran fichar.

–Jaja. Bueno, pero también deben mirar que cuando he estado a gusto he rendido muy bien y he marcado muchos goles. El Badajoz desapareció pero yo hice muy buenos números. En el Rayo Vallecano tuve una mala experiencia. Me fío de todo el mundo y soy buena gente, pero un día exploté y tuve una pelea con un compañero por la que me suspendieron de sueldo siete meses. Estuve apartado del equipo y fui a Badajoz. Pero el Atlético de Madrid se fijó en mí para el filial e incluso fui convocado por Simeone contra el Real Madrid. Fue un gran momento.

–¿Y en el Recre tuviste también problemas con el cobro?

–En el Atleti lo hice muy bien y me llega una oferta del Recreativo de Huelva, que el año antes casi se mete en playoff a Primera. En realidad, me vinieron tres ofertas de Segunda. Firmé con el Recre cuatro años en Segunda con un equipazo. Pues allí estuve nueve meses sin cobrar y descendimos.

Inquilino de Franganillo

–Con este panorama, ¿nunca pensaste en dedicarte a otra cosa?

–Pues sí, pero es que soy muy buena persona. Desde ahora tendré más cuidado cuando firme contratos. Es que encima en el Recre intenté salir y no me dejaban. Nos pagó la AFE al final.

–Por eso decías que lo de la carta de libertad era primordial.

–Por supuesto. Me quedé en Huelva en Segunda B sin poder salir y casi sin cobrar en tres años, hasta que me llama el Sanse y allí estuve muy bien, como en el Villarreal, que pagó mi cláusula. Y tras el Majadahonda, el Extremadura me fichó. Era un gran proyecto y me fui a vivir a una casa que me alquiló el presidente.

–Anda ya, ¿vives en una casa del presidente?

–Sí, Manuel Franganillo me alquiló una casa suya en Almendralejo. Los primeros meses de impagos sí le fui pagando pese a que él no me pagaba, pero ahora llevo unos tres meses sin pagarle.

–Otro vestuario hubiera dinamitado mucho antes esta grave crisis, pero la moral debe estar por los suelos.

–Cada uno piensa a su manera, pero el vestuario sigue remando todos juntos, eso es verdad. La moral está muy baja, pero al firmar este acuerdo creo que las caras están más alegres, aunque se pasa y se sigue pasando muy mal. Te dicen que el jueves o el viernes llega el dinero y no llega, y otra semana lo mismo. Eso es lo peor.

–Habrá gente ahí con problemas económicos serios.

–Sí. Tienes familia, gastos, tienes que ir al Mercadona, mantener el coche, llevar a la niña a la guardería, ¡que es carísima! Cuando no tenía a la niña no me daba cuenta. Tiene 19 meses y ya le hemos cambiado de zapatillas, y hay que pagarlo. El día a día, sin ingresos, se hace cuesta arriba. Tengo otro bebé en camino y la sensación de que no llevo a mi casa todo lo que mi familia necesita.

–Incluso se habla de alguna depresión.

–Es que es muy entendible. Yo voy a entrenar sin fuerzas, nunca me ha pasado antes, y con ganas de llorar. Yo espero que esto nos haga más fuertes. Ojalá llegue el dinero y explotemos de felicidad.

–¿De verdad tenéis fe en que el dinero llegará?

–Es el deseo de todos (...).

–Cualquiera sale a jugar este sábado con el Calahorra.

–Saldremos e intentaremos olvidarnos de todo. Por mi familia saldré y daré todo, hasta que las piernas, la cabeza o el corazón dejen de ayudarme.

–¿Crees que habéis sido un ejemplo de profesionalidad?

–Por supuesto. Te aseguro que lo que estamos pasando no lo pasa cualquiera. La gente se piensa que como somos futbolistas tenemos miles de euros en el banco. Todo el mundo puede tener problemas.

–No conozco personalmente al técnico Manuel Mosquera, pero siempre me pareció una persona muy positiva y debe haber sido clave en la unión del plantel.

–Sí. Puede que sea la pieza más importante y es clave para seguir con ganas y todos unidos.

–Agradeceréis las muestras de apoyo recibidas: Óscar Cano, Enric Gallego, etc.

–Desde luego. Que se acuerden de ti los compañeros da ánimo. Y la afición, que está con nosotros.

–Extremadura no se ha estrenado bien en la nueva RFEF, porque el Badajoz también duele.

–Es una pena porque son dos clubes fantásticos. Pero como somos tan cabezones espero que todo se solucione porque como nuestra región no hay nada. Lo sé bien, que he estado fuera. El Badajoz y el Extremadura se lo merecen.

