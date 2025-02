«El entrenador nuevo nos ha dado confianza»

Edu Sánchez vuelve a sonreír por la banda del Nuevo Vivero. El canterano reapareció después de casi tres meses sin jugar por una inoportuna lesión que cortó su fulgurante trayectoria como uno de los fijos en el once con solo 17 años. «Después de tanto ... tiempo parado, ya tenía ganas y las he ido acumulando», suspira liberado por poder disfrutar de minutos de nuevo.

Con ficha del juvenil blanquinegro, ha tenido minutos con los tres técnicos que han pasado por el banquillo del Badajoz esta temporada. Su vuelta al equipo coincide, además, con la llegada de David Tenorio al Nuevo Vivero. «El entrenador nuevo nos ha dado una inyección de alegría, confianza y de ilusión por conseguir el objetivo», destaca Edu Sánchez.

Una rotura en el bíceps femoral le frenó en seco en el primer partido del año 2023 en Pontevedra. Ya recuperado, en el primer entrenamiento después de un mes, un mal apoyo le obligó a parar otro mes y pico al romperse en la misma zona de los músculos isquiotibiales, esta vez en uno de los tendones. «He tenido mala suerte, se fue encadenando una cosa con otra y al final se han ido dos meses y 19 días», asume. Un golpe duro que sobrellevó con entereza y el apoyo incondicional de sus seres queridos, especialmente sus padres. «Desde principio me lo tomé con mucha calma y tranquilidad, acumulando fuerzas para cuando me tocara jugar aquí delante de toda la gente y sacar mi mejor versión». Edu Sánchez (Navalmoral de la Mata, 2005) reconoce que lo ha pasado mal. «He sufrido en casa por estar dos meses y veinte días parado. Ese sufrimiento lo saqué con ganas de jugar, ilusión y haciendo lo que mejor se me da».

Se completa el cuarto autobús para Talavera

En este periodo le ha tocado sufrir en la grada por no poder saltar al campo y también por coincidir con la racha sin ganar del equipo. «He estado con ganas de entrar al campo para poder ayudar, aunque sea con un poquito de arena. Animando como el primero desde la grada cuando tocaba los partidos en casa y detrás de la pantalla cuando eran fuera. Animando como si fuera el máximo aficionado del equipo», cuenta. Como un espectador más ha sentido de cerca las decepciones que se ha llevado la hinchada blanquinegra en este tramo tan negativo. Pero a pesar de todos los sinsabores, la afición sigue demostrando su apoyo incondicional y ya se han completado cuatro autobuses para Talavera. Los jugadores han querido corresponder y pagan de su bolsillo uno de ellos. «Hemos querido tener un detalle con los aficionados, ya que este tiempo ha sido de disgustos para ellos. Sé que es muy duro estar tantos partidos sin ganar y que menos que en un viaje cerquita que poner de nuestra parte para que puedan ir y animarnos», explica el moralo.

Con la llegada de David Tenorio, el Badajoz ha devuelto la confianza al vestuario y la ilusión a los seguidores blanquinegros. «Ahora tenemos todos mucha ilusión con el entrenador nuevo, nos está inyectando esa confianza en nosotros mismos que, por ejemplo, en este periodo sin ganar no teníamos. La afición también nos está dando ese apoyo que necesitamos», dice Edu Sánchez, quien en cualquier caso asume la culpa y tiene claro que está en la plantilla lograr la salvación. «Pero nosotros tenemos que ser responsables de sacar esto adelante», subraya.

Su vuelta al equipo ha tenido efecto talismán. Su último partido concluyó con victoria del Badajoz en Pasarón y regresa con un nuevo triunfo. «Me encontré bastante bien, muy cómodo y más suelto de lo que yo creía porque después de dos meses los primeros partidos te cuestan hasta que vas acumulando minutos», apunta. Su recuperación coincidía con el cambio de entrenador, pero a la primera oportunidad de ir convocado le dio la alternativa con minutos. «Vas trabajando durante la semana. Y después de dos meses, en el primer partido te da la oportunidad de jugar aunque sean diez minutinos, da igual. Yo lo intenté aprovechar lo máximo posible para demostrarle lo que valgo», expone. El lateral izquierdo moralo solo dispuso de los últimos diez minutos, pero le dio tiempo a que el Nuevo Vivero recordara a ese jugador que había sido una de las gratas sorpresas del inicio de temporada por su clase y una madurez precoz. Edu Sánchez participó en el gol de la victoria, iniciando la jugada por su carril para que entre Adilson, Alfaro y Calderón completaran la remontada. «El equipo me dio mucha fuerza para sentirme como yo era y al final conseguimos meter el segundo gol y llevarnos la victoria», resalta.

No es fácil para un futbolista después de un proceso de recuperación volver a entrar en la dinámica del equipo y menos en medio de un relevo en el banquillo. Edu Sánchez se había ganado la confianza de Salmerón, que le consideraba como uno más del primer equipo a pesar de sus tiernos 17 años y fue acumulando titularidades hasta apuntar diez. La lesión le ha dejado diez jornadas sin poder vestirse de corto. Pero Tenorio también ha tirado del jugador moralo a las primera de cambio.

Edu Sánchez es la joya de la cantera blanquinegra. Una perla codiciada para el mercado que desde este invierno se está mociendo por hacerse con sus servicios. «Como dice mi representante son temas que no me tengo que preocupar, ellos son los que se mueven. Yo lo único que tengo que hacer es jugar aquí, dar el nivel y aportar mi granito de arena para conseguir los tres puntos cada semana para el objetivo de la salvación». Edu Sánchez tiene contrato con el Badajoz hasta 2025 y lo que pase con su futuro no le preocupa en estos momentos. «Lo que importa ahora es concentrarse en los nueve partidos que nos quedan, en este domingo y ganar los tres puntos y cuando acabe la temporada ya se verá lo que pasará», sostiene.